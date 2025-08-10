Semana clave para negociaciones parlamentarias: continúan conversaciones en el oficialismo en medio de dudas sobre lista única

El próximo lunes 18 de agosto se cumple el plazo para inscribir las listas parlamentarias, por lo que en estos días tanto en el oficialismo como en la oposición, se vivirán negociaciones clave.

Los partidos de Gobierno y la Democracia Cristiana (DC) sostuvieron reuniones toda la semana pasada para ir afinando los nombres que conformarán la lista única parlamentaria; mientras que en Chile Vamos, conversaciones similares se están desarrollando con Demócratas.

Con Republicanos, en tanto, se busca establecer pactos por omisión en las cuatro regiones binominales del Senado (Arica, Tarapacá, Atacama y Aysén).

Requerido sobre las negociaciones, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, recalcó que pese a las dificultades -hay nueve partidos tratando de llegar a acuerdo- el oficialismo y la DC deben alcanzar un consenso. A su juicio, el ir en dos listas “sería un error estratégico fundamental”.

“Los números están ahí sobre la mesa. Si el oficialismo y la DC van en listas distintas, significa que esa división puede llevarnos a obtener un número cercano a los 60, 65 diputados y diputadas y en una lista única, con creces superar los 75 diputados y diputadas. Yo espero que haya responsabilidad. Si realmente queremos construir una nueva alianza política, hay que actuar con generosidad y con responsabilidad”, remarcó.

En esa misma línea, el parlamentario de la Falange instó a los partidos a tomar decisiones con conciencia de lo que pueden generar en la opinión pública. Esto último, tras ser consultado por las posibles candidaturas de Elisa Loncón en el Frente Amplio (FA) y de Fulvio Rossi y Alejandro Navarro en la Federación Regionalista Verde Social (FREVS).

“No voy a ser yo el que les diga a los partidos quiénes pueden ser o no ser candidatos, pero creo que tienen que tener en vista la opinión pública. Es decir, cómo van a ser recibidas esas candidaturas. Ya tenemos algunas candidaturas, ligadas, por ejemplo, a algunos candidatos presidenciales como es el caso de Parisi y que han tenido dificultades de explicarse. Yo espero que los partidos tomen decisiones con sentido común, con sensatez y obviamente, que no sea motivo eso de escándalo ante la opinión pública”, insistió.

En la oposición, la relación entre Chile Vamos y Republicanos sigue tensa. Luego de la inscripción de la lista parlamentaria entre la tienda de José Antonio Kast, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario; el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó nuevamente su falta de disponibilidad para conformar una lista de todas las oposiciones. “Lamentablemente, si llegamos a perder el Congreso, esto va a ser culpa de la falta de unidad”, señaló Ramírez.

En respuesta, el diputado de Republicanos, Agustín Romero, indicó que “desde hace mucho tiempo” se había anunciado “un camino en común con el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario” y que los que estarían al debe en términos de unidad serían las colectividades de Chile Vamos.

“Ya estamos a menos de una semana de que se tengan que inscribir las candidaturas y vemos que todavía siguen pendientes algunas definiciones”, dijo Romero en referencia a las conversaciones entre la UDI, RN, Evopoli y Demócratas.

El parlamentario afirmó, en todo caso, que lo anterior, “no obsta a que hagamos coordinaciones inteligentes en aquellas circunscripciones donde se eligen con un sistema binominal”.

“En ese caso en particular, obviamente que tenemos que trabajar con inteligencia, pero nosotros queremos ser muy claros. Aquí la unidad se construye trabajando, presentando propuestas y demostrando con el ejemplo. Nosotros fuimos capaces de unirnos y sin ningún tipo de complejo presentamos una lista común”, aseguró.

Desde Chile Vamos, la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, expresó sus deseos de que las negociaciones con Demócratas lleguen a puerto prontamente.

“Las conversaciones continúan y nosotros siempre vamos a estar disponibles, hasta el último minuto, de conversar con todos aquellos con que nos sintamos oposición”, sostuvo.

Balladares además fue consultada por una candidatura en particular: la del actual diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, desaforado el pasado 4 de agosto en el marco de una investigación por fraude al fisco.

Sobre aquello, Balladares precisó que es Demócratas el que “tiene que hacer su Consejo, ratificar sus nombres y desde ahí tenemos que generar la conversación”.

“Son casos que, estando en la justicia tienen que ser mirados con cuidado y hay que revisar cuáles son todos los antecedentes. Hoy día él se encuentra desaforado y obviamente va a ser parte de la conversación durante esta semana”, adelantó.