Siete medallas: La positiva mañana del Team Chile en los Panamericanos Junior de Paraguay

Una mañana brillante tuvo este domingo el Team Chile tras conseguir sus siete primeras medallas -cuatro de ellas de oro- en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, la capital de Paraguay.

Todo partió bien temprano gracias a la plata que obtuvo Felipa Rosas en la modalidad single del remo y poco después se sumó la dupla de Martín Arcos y Benito Rosas, que se quedaron con el segundo puesto del doble par en la misma disciplina.

La primera presea dorada de la delegación nacional fue gracias al trabajo del binomio compuesto por Rodrigo Paz y Pedro Labatut, quienes se impusieron con un tiempo de seis minutos, 42 segundos y 63 centésimas del dos sin timonel.

El segundo oro llegó de manos del equipo de Camila Cofré, Emilia Liewald, Emilia Rosas y Emily Serandour en la prueba de Cuatro Sin Timonel femenino, mientras que el tercer triunfo criollo lo lograron Martín Arcos, Vicente De Jong, Pedro Labatut, Bastián López, Benjamín Menjiba, Rodrigo Paz, Benito Rosas, Ignacio Wilson y Damián Araya en el Ocho Masculino.

Después fue el turno de los tiradores Diego Parra y José Aguilera, quienes se subieron al podio en el primer y tercer lugar, respectivamente, en la Pistola de Aire 10 Metros.

Gracias a estas buenas actuaciones, Chile quedó momentáneamente a la cabeza del medallero, superando a Brasil y al local Paraguay.