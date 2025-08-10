Simbiosis Inmersiva Lab: la fusión de mundos entre el cine, la ciencia y la tecnología

El cine, la ciencia y la tecnología confluyen cada vez más a la par gracias a las nuevas tecnologías. Es parte del enfoque de Simbiosis Inmersiva Lab, un encuentro entre cineastas y científicos, a realizarse entre el 10 y 13 de octubre en el 32 Festival Internacional de Cine de Valdivia.

Explorar nuevas tecnologías inmersivas de realidad virtual aumentada y nuevas formas de contar historias es el objetivo de esta instancia que estará a cargo de su director, Sylvain Grain, productor francés. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el creativo entregó detalles sobre esta convocatoria que reunirá a exponentes nacionales e internacionales en temas de tecnología inmersiva y divulgación científica.

“El año pasado logramos organizar la primera muestra Simbiosis Inmersiva, una muestra gratuita, que se hizo en el Museo de Telecomunicación de Valdivia, donde presentamos al público general una selección de 14 obras nacionales e internacionales, utilizando tecnologías inmersivas, cascos de realidad virtual, aplicaciones en realidad aumentada, proyección interactiva”, partió relatando Grain sobre la muestra “Agua y Océanos” que presentaron en la versión 31 del FICValdivia.

Con experiencia de casi 20 años en industrias creativas en audiovisual, ocupando dispositivos y tecnologías inmersivas, el productor francés cuenta como en 2021 decidió organizar a nivel panamericano el primer congreso dedicado a la temática. “Ahí me di cuenta, en esa época, que uno de los fuertes en Chile en términos de contenidos inmersivos era justamente el campo de la divulgación científica”, aseguró.

“Muchos de los creadores que ya estaban intentando, creando, explorando esos nuevos medios, lo estaban haciendo desde la ciencia, desde esa intención de dar a conocer conocimiento científico al público general, aprovechando el potencial de esta tecnología”, complementó sobre la razón por la que decidió explorar aún más en la fusión de estos mundos.

El énfasis, señaló Grain, es “dar a conocer contenidos innovadores al cruce entre cine y ciencia, a través de nuestros dispositivos y nuevas narrativas inmersivas”.

En paralelo se realizará el laboratorio, cuya convocatoria para cineastas y profesionales de la ciencia estará disponible hasta el 14 de agosto, y que no tiene mayores requisitos para participar. “Sin necesidad de presentar un proyecto, no es un programa de mentoría de proyectos, es una experiencia de aprendizaje y descubrimiento de tecnologías, experiencias, casos de exito de contenidos y tecnologías inmersivas vinculadas con la ciencia”, explicó Sylvain Grain.

Para el creativo, la fusión de estos mundos contiene un gran potencial “para conectarse con el público de una forma diferente a los medios tradicionales”.

En eso, expuso que el punto de partida en Valdivia, con la organización del festival, fue adecuado. “Partiendo por la identidad de Valdivia, que es tanto conocida a nivel nacional como una ciudad del cine y de la creación audiovisual, pero también como una ciudad de ciencia, e investigación, y faltaba un puente más fuerte para reunir esos dos mundos de profesionales de esos campos”, sostuvo.

Las oportunidades del mundo del mañana

El director de Simbiosis Inmersiva Lab profundizó en su mirada sobre las puertas que abre tanto para cineastas como para científicos el poder confluir gracias a las nuevas tecnologías.

“Estamos viviendo una época muy interesante. En el sentido que nunca ha sido tan accesible, tan fácil, ocupar herramientas digitales para contar historias y compartir conocimiento. Nunca ha sido tan accesible para cualquier persona, profesional o no, que ha estudiado audiovisual o no”, comentó tomando como ejemplo la posibilidad de que cualquiera desde su celular puede contar historias en el mundo digital.

Grain defiende que este camino “permite crear una conexión diferente al público, generar un interés nuevo, diferente. Generar experiencias que no serán solamente experiencias individuales, serán experiencias grupales, eventualmente lúdicas. Que generan interés, conversación, discusión, y por ende, da más visibilidad e interés sobre el contenido que estamos compartiendo”.

Entre los impactos que este trabajo busca tener, reconoce Grain, está en mover la aguja en términos de políticas públicas. “Es demostrar que hay un interés en término de contenido, hay un interés en término de desarrollo tecnológico, importancia de la innovación más allá del campo industrial”, indicó.

“Es importante apoyar la innovación, la creación de contenido, la difusión de contenidos de de esta forma para que más gente pueda tener acceso, más gente pueda crear y más gente pueda ver y consumir contenidos inmersivos”, complementó el productor de cine.