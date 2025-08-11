Apoyado por Republicanos: Rodolfo Carter se lanza como candidato al Senado por La Araucanía

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció este lunes su candidatura independiente al Senado por la Región de La Araucanía, contando con el respaldo del Partido Republicano.

Actualmente, Carter se desempeña como asesor de seguridad en el equipo de campaña de José Antonio Kast, candidato presidencial de dicha colectividad. Fue el propio Kast quien confirmó la noticia a través de su cuenta en X.

“En Temuco, junto a Rodolfo Carter, quien ha asumido el enorme desafío de postularse como senador en La Araucanía. Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono, necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso”, afirmó.

En Temuco, junto a @rodolfocarter , quien ha asumido el enorme desafío de postularse como Senador en la Araucanía. Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono, necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso. pic.twitter.com/VqWwedMbkx — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) August 11, 2025

Carter reconoció que inicialmente no tenía planes de postularse. “Yo no tenía planificado ser candidato a Senado. Pero cuando uno ama a algo, o a alguien, uno renuncia a sí mismo y a sus propias proyecciones o deseos. Hoy día la patria golpea tu puerta y te pregunta, ¿dónde vas a servir?“, expresó.

El exjefe comunal también se refirió al impacto personal de su decisión, agradeciendo a su familia pese a sus reservas iniciales. “Le agradezco a mi familia, que al principio no estuvo de acuerdo con esta decisión, porque como les decía al principio, yo soy papá solo, y esto va a implicar un cambio en la vida de mis niños, pero también por ellos. Yo no quiero un día o 15 años más cuando me pregunten: ‘Papá, ¿qué hiciste tú cuando el país se fue al carajo? ¿Te quedaste en tu casa esperando un destino más cómodo o peleaste por nosotros?’ La respuesta es obvia, la misma que darían ustedes”, manifestó.

En tanto, Carter extendió un mensaje a los habitantes de La Araucanía, pidiendo su apoyo: “Todas sus comunas, de las dos provincias, que me abran las puertas de sus casas, pero por sobre todo de sus corazones. Nuestra gran diferencia con la izquierda y con los violentos es que ellos levantan el puño para luchar; nosotros abrimos las manos para servir y acoger al que sufre”.