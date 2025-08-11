Docente del INBA es rociado con bencina por encapuchados: Municipio de Santiago anuncia querella

Un nuevo episodio de violencia se registró este lunes en las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA), cuando un docente encargado de seguridad del liceo fue rociado con combustible por un encapuchado. Según los primeros reportes, el hecho ocurrió durante enfrentamientos en los que un grupo de personas lanzó bombas molotov cerca del acceso al colegio.

El funcionario afectado no sufrió quemaduras, ya que el líquido inflamable no se incendió, y fue auxiliado de inmediato por efectivos de Carabineros. La Municipalidad de Santiago confirmó que el incidente tuvo lugar alrededor de las 10:30 horas, durante el recreo, cuando cinco individuos con el rostro cubierto atacaron la zona de ingreso al INBA antes de dirigirse a la calle.

“En su recorrido, agredieron al docente encargado de seguridad del liceo rociándolo con bencina”, detallaron desde el municipio.

El alcalde Mario Desbordes condenó enérgicamente los hechos, calificándolos como “completamente inaceptable, nuevamente la violencia irracional”. En sus declaraciones, el jefe comunal expresó su apoyo al profesor afectado y a la comunidad educativa, recordando que el pasado viernes se había reunido con docentes y funcionarios del establecimiento para coordinar acciones contra estos actos vandálicos.

“Tenemos que proteger a la comunidad que quiere estudiar. Tenemos que proteger a quienes trabajan ahí, que no están dispuestos a dar por perdida la lucha y que quieren seguir educando a miles de jóvenes que quieren avanzar”, afirmó Desbordes.

El edil además anunció que se tomarán medidas legales contra los responsables: “Vamos a perseguir a los violentistas y vamos a hacer lo que sea necesario para hacerles difícil la labor”.

Como parte de las acciones inmediatas, la Municipalidad de Santiago anunció que presentará una querella criminal en las próximas horas. Además, se informó que ya se realizó la denuncia correspondiente ante Carabineros y que el profesor afectado prestó su declaración, encontrándose “bien físicamente”.

“Tenemos que tomar medidas urgentes en todos los establecimientos donde se están produciendo estos hechos de violencia para empezar a enfrentarlos y ojalá eliminarlos de raíz”, sostuvo el alcalde.

En ese sentido, Desbordes señaló que mantiene una mesa de trabajo con autoridades del Ministerio de Educación, incluyendo a la subsecretaria de la cartera y al delegado presidencial, para implementar medidas urgentes que permitan erradicar estos actos violentos en los establecimientos educacionales.