Jorge Brito (FA) y posible candidatura senatorial de Insulza (PS) en Valparaíso: "El turismo electoral siempre ha rebotado"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Frente Amplio (FA), Jorge Brito, se refirió a la construcción de la lista única parlamentaria del oficialismo junto a la Democracia Cristiana, una discusión que los últimos días ha estado cruzada por el exceso de nombres y falta de cupos.

En un sondeo interno, el FA definió llevar como su carta senatorial por la Región de Valparaíso al diputado Diego Ibáñez, en segundo lugar se posicionó el senador Juan Ignacio Latorre y en tercero el diputado Brito, una deliberación que ha sido calificada como “duelo a muerte”. Sin embargo, Brito afirmó que “no fue así de dramático, para nada. No podemos pensar que la proyección o la siguiente etapa política que comenzaremos tiene que venir manchada con sangre ni a muerte”.

Aunque el parlamentario ha sido crítico del instrumento, reiteró que lo respeta. “Al ser un sondeo digital tiene también sesgo. En ninguna elección yo he tenido tantos seguidores en redes sociales como votos en la urna, en otras palabras, siempre he tenido más apoyo en las urnas que en redes sociales y eso es porque en el plano de la realidad, que muchas veces no cabe la pantalla, hay muchos procesos ocurriendo”, explicó.

“Es importante aquí considerar que posiblemente no vamos a caber todos en la papeleta y por eso es que actuamos con total responsabilidad y también con flexibilidad. Si es que esto no funciona, no se concreta la apuesta por ir al Senado, con mucho gusto vamos a estrujar al máximo en la Cámara (de Diputadas y Diputados) nuestra energía y nuestra agenda para poder cumplir con nuestra región”, agregó el diputado.

Sobre por qué él es mejor opción que sus compañeros de militancia para ocupar el puesto en el senado aseguró: “No solamente tenemos un 100% asistencia en el Congreso, sino que dos tercios de nuestra energía están puestas en el territorio. Además, tenemos opciones de crecer, a diferencia de mis compañeros, yo tengo un nivel de conocimiento más bajo, pero tengo una adhesión mayor en aquellos que nos conocen y eso es porque he estado más dedicado a construir de abajo para arriba desde nuestro entorno”.

“Es importante para nosotros y para mí destacar que respeto la encuesta en cuanto a la prelación, pero también señalo que somos competitivos, cosa que también da la encuesta, ninguno se dispara mucho del otro. Muestra que las tres candidaturas tenemos más de un 20% de adhesión, eso es un apoyo importante que nos hace competitivos y que si somos capaces de sumar en vez de restar, podemos correr la barrera de lo posible y en la elección senatorial siento que se están conjugando los partidos, las condiciones para poder llevar dos cupos parlamentarios y en ese caso poder dar la sorpresa en la elección del 16 de noviembre”, continuó.

En cuanto a la crítica al FA por “ambición” en la negociación parlamentaria, en contraste con su mal desempeño en las últimas elecciones primarias, el diputado consideró que la derrota de la candidatura presidencial de Gonzalo Winter “es un análisis legítimo, pero está muy acotado en cuanto a que en la práctica la ciudadanía escoge por personas más que por partido”.

“También estamos en medio de una negociación, de hecho, hace unas horas aparecía la posibilidad que el senador José Miguel Insulza del Partido Socialista estaba analizando la posibilidad de venir a la Región de Valparaíso como candidato senatorial. Eso es legítimo dentro del Partido Socialista, posiblemente no sea muy conveniente en cuanto a que en nuestra región el turismo electoral siempre ha rebotado. Pero los partidos tienen su legítimo derecho a definir quién postulará a las elecciones, pero también es importante que existan priorizaciones, porque no puede el Partido Socialista querer todo en Valparaíso, en La Araucanía y en el Maule (…) para nosotros es importante la flexibilidad táctica, la responsabilidad histórica y también el pragmatismo que hay que tener”, añadió.

Respecto a las conversaciones fallidas con Gustavo Gatica para otorgarle un cupo parlamentario desde su partido, el diputado Brito se mostró contrario a la postura de priorizar cupos para militantes. “Las dirigencias sociales, el trabajo social de personas en sus barrios también es una forma de militar, de entregarse a un proyecto colectivo y querer mejorar el país”, dijo.

Sin embargo, añadió que nada está perdido: “Sabemos de que hay una solicitud en torno a un distrito y que eso tiene algunas complicaciones, pero a todos les pedimos flexibilidad, tanto a quien la pide como a quien la otorga. En ese sentido, es que no descarto nada hasta el próximo 18 de agosto porque es demasiado importante esta decisión”.

“Muchas veces los partidos políticos tradicionales se atrincheran en nombres que para ellos son muy importantes, pero que no necesariamente lo son para la gente. Por eso es que también hay que saber reconocer otros liderazgos que pueden aportar muchísimo, a dotar de legitimidad y del sentir popular al Congreso Nacional. Así que yo no descarto nada hasta el próximo lunes, lo que sí les pido a todos, al igual que a mí, que tengamos flexibilidad, responsabilidad histórica y que podamos contribuir en el entendimiento mayor posible”, finalizó Brito.