Jornada soñada para el Team Chile: diez medallas en los Panamericanos Junior de Asunción

Cinco oros, tres platas y dos bronces marcaron un arranque dorado para la delegación nacional, con el remo y el tiro como grandes protagonistas en la segunda jornada.

El Team Chile vivió una jornada memorable en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, sumando un total de diez medallas en la segunda fecha de competencias: cinco oros, tres platas y dos bronces. El remo y el tiro deportivo fueron las disciplinas más destacadas, con actuaciones que posicionan a Chile en el segundo lugar del medallero.

En la bahía de la capital paraguaya, los remeros nacionales dominaron la jornada. Felipa Rosas abrió la cosecha con una plata en el single femenino, seguida por otro segundo lugar en el doble par de Benito Rosas y Martín Arcos. Luego, todo fue triunfo: el dos sin timonel masculino, el cuatro sin timonel femenino y el ocho con timonel masculino subieron a lo más alto del podio. Rodrigo Paz y Pedro Labatut celebraron por partida doble, aportando dos oros en el bote en pareja y en la embarcación más grande del torneo.

En el tiro deportivo, Diego Parra brilló al coronarse campeón en pistola de aire 10 metros, mientras que José Aguilera se quedó con el bronce en la misma prueba. En tiro al vuelo, Raimundo Roche se impuso en skeet y Rodrigo Moyano completó el podio con otro bronce.

La jornada se cerró con el doble olímpico Eduardo Cisternas, quien fue segundo en los 400 metros libres de natación, batiendo el récord nacional adulto.

Medallas del día:
Oro – Pedro Labatut y Rodrigo Paz (M2-) / Remo
Oro – Emilia Rosas, Emilia Liewald, Emily Serandour y Camila Cofré (4W-) / Remo
Oro – Labatut, Paz, Arcos, Rosas, Wilson, Menjiba, López, de Jong y Araya (M8+ timonel) / Remo
Oro – Raimundo Roche (Skeet) / Tiro al Vuelo
Oro – Diego Parra (Pistola de Aire 10 Metros) / Tiro al Blanco
Plata – Martín Arcos y Benito Rosas (M2X) / Remo
Plata – Felipa Rosas (W1X) / Remo
Plata – Eduardo Cisternas (400m libres) / Natación
Bronce – José Aguilera (Pistola de Aire 10 Metros) / Tiro al Blanco
Bronce – Rodrigo Moyano (Skeet) / Tiro al Vuelo

