Judith Marín (PSC) defiende pacto sin Chile Vamos: "Esta es una derecha coherente, que en el Congreso vota como tal"

El viernes pasado, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Nacional Libertario inscribieron una lista conjunta para competir en las próximas elecciones parlamentarias, un hito que a juicio de la secretaria general del PSC, Judith Marín, “es una buena noticia para todos los electores que están mirando una nueva oportunidad, una nueva opción de cambio”.

“Esto nos permite plantearnos como una opción coherente, una opción clara, que pretende ser una nueva fuerza y una gran mayoría en el Parlamento”, complementó Marín.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la secretaria general defendió la decisión de no conformar una lista con Chile Vamos, argumentando que “llevar dos listas del sector de derecha maximiza las posibilidades de representación”.

Marín afirmó que “ir en una lista única era totalmente inviable”. Teniendo en cuenta, además, la gran cantidad de diputados incumbentes en Chile Vamos y la poca disposición que vieron de ese sector para negociar cupos.

“Las cosas solamente quedaban en un elemento retórico, comunicacional, de parte de Chile Vamos, ya que al momento de realizar los gestos de generosidad, por así llamarlos, no teníamos ningún gesto concreto más que llamados a esta unidad. Por lo tanto, esta especie de lista única, el día viernes quedó totalmente descartada”, dijo.

Por otra parte, requerida sobre los elementos que distinguen a la “nueva derecha” de Chile Vamos, la representante del Partido Social Cristiano sostuvo que “es una derecha que se comporta como tal, es una derecha coherente, que en el Congreso nacional vota como derecha, que no ha comenzado a hacer alianzas con la izquierda para llegar a mayorías, sino que ha logrado mantener sus posturas en distintas votaciones”.

“Esa es una de las grandes diferencias y eso es lo que la gente también está buscando. No está buscando medias tintas, la gente está buscando coherencia y que si nos decimos la nueva derecha, votemos como tal”, aseguró.

En esa misma línea, Marín señaló que el interés de la ciudadanía no está en los acuerdos, sino en “las ideas claras”. “La gente está valorando esto, si no, no tendríamos el apoyo que existe y que vemos cada semana en las encuestas. Si a los vecinos no les interesara la propuesta que estamos llevando a cabo en materia de seguridad, de migración, de superar la crisis económica, no estarían apostando y el pulso ciudadano no nos indicaría este apego que están sintiendo hacia la candidatura de José Antonio Kast”, aseveró.