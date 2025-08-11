Lista única oficialista: partidos “pequeños” acusan falta de liderazgo del FA y el PC en negociación parlamentaria

Quedan solo cinco días para que los ocho partidos del oficialismo junto a la Democracia Cristiana inscriban el pacto bajo el que se sustentará su lista única parlamentaria. Para éste próximo sábado 16 de agosto dicho objetivo debe ya estar zanjado, sin embargo, las negociaciones no han avanzado al ritmo que los partidos esperaban.

Pese a que el debate se extendió incluso hasta este fin de semana, el número de aspirantes se mantiene en alrededor de 220. Una cifra más que compleja, considerando que los cupos permitidos dentro de una nómina son máximo 183.

La expectativa es tener noticias positivas a mitad de semana, aunque la verdad es que otros ven complejo que ello ocurra. Los timoneles de Acción Humanista y de la Federación Regionalista Verde Social acusan que las negociaciones han sido más largas, intensas y difíciles de lo esperado por las pretensiones de los partidos más grandes, a quienes piden ceder para asegurar que las colectividades más pequeñas mantengan su legalidad.

Así, apuntan a que habría una responsabilidad especial en sobre los partidos del Presidente de la República y la candidata del sector, Jeannette Jara, en referencia al Frente Amplio y al Partido Comunista, además del PPD.

El líder de la FRVS, Jaime Mulet, apuntó incluso a que “no hay liderazgo. Aquí hay partidos que tienen mayores obligaciones y tienen que ejercer ese liderazgo. Por ejemplo, el partido del Presidente de la República. No ha abierto un ápice la posibilidad de negociar hasta el día de ayer. El Partido Comunista que es el partido de la candidata. Son partidos que tienen que liderar y proponer soluciones, y no guardar silencio como cualquier otro”.

Por su parte, el diputado y timonel de Acción Humanista, Tomás Hirsch, también sostuvo que “aquí ha hecho falta una mayor comprensión de que en una coalición todos somos necesarios”.

Desde estos sectores, incluso la idea de presentar una lista paralela, en caso de no lograr la nómina única, no estaría desechada. Ahí estarían incluidos las colectividades pequeñas, y existe la posibilidad de que también la Democracia Cristiana, dado que la tienda no estaría contenta con los números de cupos ofrecidos.

En respuesta, la líder del FA, Constanza Martínez, defendió que “todos los partidos legítimamente tienen sus aspiraciones que tienen que ver con su estado de formación (…). Si nosotros vemos la proporcionalidad de cada partido, eso también es un elemento a tener en consideración respecto al esfuerzo que se está haciendo”.

La tarde de este lunes los partidos retomaron la negociación en la sede del Partido Socialista y hasta el cierre de esta nota se mantenían dirimiendo.

Gustavo Gatica

Si bien los nombres aún no son parte de la negociación entre partidos, cada tienda está avanzando en dicha conformación. Un nombre que se puso sobre la mesa dentro del Frente Amplio es el de Gustavo Gatica al distrito 8, sin embargo, el comité central decidió prescindir de su opción.

Al respecto, el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, admitió que: “Nosotros con mucho gusto lo llevaríamos”.

De esta forma, abriendo la puerta a incluirlo en la lista oficialista en el mismo distrito.