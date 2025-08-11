Diario y Radio Universidad Chile

Los Auténticos Decadentes vuelven a Chile en el marco de los 30 años de "Mi vida loca"

El tour arrancará durante los próximos días con conciertos en Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú y México. Esto, junto al lanzamiento de la edición del disco en vinilo doble, con tres versiones sinfónicas junto a la orquesta filarmónica de Mendoza.

En un evento social emotivo y con exceso de fantasía, Los Auténticos Decadentes iniciaron formalmente la temporada de celebraciones por los 30 años de “Mi vida loca”. Uno de los discos fundamentales de la música popular latinoamericana y que arrancó con una convocatoria de prensa realizada en el Club Lucille de Buenos Aires.

Allí se anunció buena parte del “Tour 30 Años”, gira que arrancará el 15 de agosto en Montevideo, para extenderse luego a lo largo de Argentina, Perú, Paraguay y México en lo que resta de 2025; y que para el 2026 ya cuenta con fechas confirmadas en Chile (el 7 de febrero en el Movistar Arena), España, Alemania, Francia y el Reino Unido. Esto, además de los países y ciudades que se sumarán en el camino.

Entre los conciertos previamente anunciados, se destacan especialmente los del 26 y 27 de septiembre en el Movistar Arena Buenos Aires, y que ya cuenta con las entradas para la segunda fecha totalmente agotadas. Por otra parte, los argentinos lanzarán el testimonial de “Mi vida loca”, un documental narrado por los propios músicos y que contará con imágenes inéditas de archivo, anécdotas, testimonios de alto vuelo y sorpresas de todos los colores.

A todo lo anterior se suma el evento de presentación del vino Cabernet Franc, desarrollado por el grupo junto a bodega Las Perdices para su línea Rock & Perdices. Una serie de anuncios que también incluyó la puesta en circulación de una línea de taxis intervenidos artísticamente por los músicos, y que desde el pasado martes 5 de agosto recorren las calles de Buenos Aires.

