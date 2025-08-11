Mineduc y Mindep encabezan lanzamiento de olimpiadas “Vivan los Liceos Bicentenario”

Destacando la relevancia del deporte en la educación, autoridades del país encabezaron el lanzamiento de las olimpiadas deportivas “Vivan los Liceos Bicentenario” en su segunda edición. En colaboración con la Fundación Piñera Morel, los ministerios de Educación y del Deporte dieron el punto de partida a esta competición que se realizará el 6 y 7 de diciembre en las instalaciones del Parque Estadio Nacional.

En el lanzamiento de la competencia estuvieron presentes los ministros de Educación, Nicolás Cataldo, y del Deporte, Jaime Pizarro, junto con la presidenta de la Fundación, Magdalena Piñera. Como detalló esta última, serán ocho las disciplinas a desarrollarse en estos juegos que reúne a más de mil 800 estudiantes de los Liceos Bicentenario, entre las que destacan fútbol y basquetbol en deportes colectivos y natación, atletismo, skate y tenis de mesa en deportes individuales.

Magdalena Piñera agradeció el compromiso de las autoridades de gobierno con dar un impulso a esta segunda edición de las olimpiadas. Además, valoró que la actividad deportiva pueda abarcar a estudiantes entre 7° básico a 4° medio.

“Esto no es casualidad, esto también es voluntad y trabajo”, expuso, afirmando que la instancia reconoce “una política exitosa que ha demostrado que en el corto plazo se puede mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y niñas”.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó el trabajo conjunto con la cartera de Educación para sacar adelante iniciativas en favor del desarrollo de los estudiantes. “Trabajamos en los Juegos Escolares, trabajamos en el desarrollo de infraestructura deportiva escolar en zonas rurales, y tenemos esta posibilidad también de hacerlo en este proyecto de los Liceos Bicentenario”, resaltó el secretario de Estado.

“Lo que queremos justamente también es generar convivencia, es poder relacionarnos, es poder promover el deporte y poder generar puntos de encuentro que son tan valiosos en nuestra sociedad”, complementó Pizarro.

Su par de Educación, Nicolás Cataldo, recordó cómo surgió la idea de utilizar las instalaciones del Parque Estadio Nacional para el evento. “Recibimos la invitación de la Fundación Piñera Morel y quiero agradecer a Magdalena (Piñera) que siempre ha estado vinculándose con el Ministerio de Educación. Me acuerdo haberlo conversado con Magdalena y haberle dicho, tenemos el Nacional reconstruido o remodelado para los Juegos Panamericanos, ¿por qué no utilizar ese espacio para desarrollar estos juegos deportivos?”, contó el ministro acerca de la posibilidad de usar las instalaciones del recinto de Ñuñoa.

Asimismo, Cataldo destacó la importancia de los Liceos Bicentenario, dándose el tiempo incluso de catalogarlos como una política pública que “ha sido una decisión que ya el Estado de Chile ha asumido como propia y que la ha seguido impulsando a lo largo no de uno, sino que de tres gobiernos de signos y colores políticos distintos”.

“Es por eso que es muy importante poder seguir fortaleciendo la identidad y potenciando esta política pública. Obviamente la preocupación del Ministerio de Educación no son solo los liceos bicentenario, es todo nuestro sistema educativo, pero parte de las apuestas por fortalecer la excelencia tiene relación precisamente con los Liceos Bicentenario, también con nuestro establecimiento históricos o emblemáticos y es por eso que hacemos esfuerzos dirigidos a ambos grupos de establecimientos educacionales”, agregó el ministro de Educación.

La etapa de postulación estará abierta hasta el próximo viernes 04 de septiembre y toda la información se puede encontrar en el sitio web: fundacionfpm.cl.