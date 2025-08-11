Murió el senador colombiano Miguel Uribe tras más de dos meses de agonía

La Alcaldía de Bogotá informó este lunes de la muerte del senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, de 39 años, tras ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en Fontibón.

“La Alcaldía Mayor de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay“, señaló la institución en redes sociales, después de que la Fundación Santa Fe —centro médico en el que permanecía ingresado— comunicara que el político se encontraba en estado crítico por una hemorragia.

El intento de asesinato se produjo el 7 de junio en la localidad de Fontibón, en la capital colombiana, cuando Uribe recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Desde ese día permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento.

La Fiscalía de Colombia confirmó que al menos diez personas participaron en la preparación y ejecución del atentado contra Uribe. Entre los detenidos se encuentran el presunto autor intelectual, Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, y el adolescente de 15 años que efectuó los disparos.