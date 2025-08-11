Personeros de Chile Vamos no tiran la toalla: insisten en lista única con el Partido Republicano

A solo días del plazo para la inscripción de listas parlamentarias, continúan las negociaciones entre los distintos partidos. En el caso de Chile Vamos, algunas voces siguen apuntando a la conformación de una lista única parlamentaria de todas las oposiciones.

El pasado viernes, el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano inscribieron oficialmente el pacto “Cambio por Chile”. Por lo mismo, las conversaciones en la derecha se estaban enfocando en la conformación de pactos por omisión en las regiones binominales del Senado.

Sin embargo, este lunes el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, volvió a hacer un llamado al Partido Republicano y al presidente de la colectividad, Arturo Squella, para que se sumen a una lista común con Chile Vamos.

“Si a la lista le han puesto ‘Cambio por Chile’, el verdadero cambio por Chile se logra en unidad y ellos saben perfectamente que si no llegamos con una lista única, con una lista estratégica para enfrentar a la izquierda, le estamos dando un espacio absolutamente innecesario”, argumentó.

“Hoy día todas las encuestas de opinión dan que las derechas somos amplia mayoría en el país. Yo les pido que dispongan los medios para que seamos capaces de que esa mayoría se exprese en el próximo Congreso Nacional”, agregó el diputado.

Pero no todos en el sector han insistido en la lista única parlamentaria. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, señaló que están desarrollándose conversaciones, pero se mostró pesimista respecto a una posible colaboración con Republicanos.

“Hay mucho que negociar pero ustedes saben que hemos llamado a la unidad desde hace dos o tres años y nunca han querido la unidad”, lamentó.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la secretaria general del Partido Social Cristiano, Judith Marín, confirmó que después de la inscripción del pacto con republicanos y libertarios, se cerró definitivamente la posibilidad de sumarse a una lista con Chile Vamos.

De acuerdo a la dirigenta, aquello era “inviable” teniendo en cuenta la gran cantidad de diputados incumbentes en Chile Vamos y la poca disposición que vieron de ese sector para negociar cupos. “Las cosas solamente quedaban en un elemento retórico, comunicacional, de parte de Chile Vamos, ya que al momento de realizar los gestos de generosidad, por así llamarlos, no teníamos ningún gesto concreto”, acusó.

Desde Republicanos, el candidato presidencial, José Antonio Kast, habló este lunes de la “competencia inteligente” con Chile Vamos, justamente en referencia a la conformación de pactos por omisión.

Eso sería lo que ahora están negociando los partidos de derecha, además de las conversaciones de la UDI, RN y Evópoli con Amarillos y Demócratas para ir en una sola lista parlamentaria. Con esta última colectividad, adelantó el presidente de RN, Rodrigo Galilea, “hay buenas posibilidades de que esto quede resuelto hoy día mismo”, dijo en conversación con Radio Agricultura.