Presidente Boric revela test de orina y pelo con dardo a la oposición: "La desinformación es un peligro"

El Presidente Gabriel Boric dio a conocer durante esta jornada los resultados de un nuevo test de drogas. Según se informó a través de sus propias redes sociales, este fue realizado el pasado 16 de junio en el centro médico Red Salud UC Christus.

Según el documento compartido, el examen no detectó presencia de cannabinoides, cocaína, opiáceos ni fenciclidina en su organismo.

Junto al informe, el Mandatario publicó un mensaje dirigido a sectores de la oposición que han solicitado públicamente la aplicación de este tipo de pruebas a autoridades. “Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé”, señaló.

En su declaración, Boric también abordó el impacto de la desinformación en el debate público: “Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla. El Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile. Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado”.

Boric ya había recurrido a este tipo de exámenes durante la campaña presidencial de 2021, cuando presentó los resultados de un test de drogas en pleno debate con José Antonio Kast, en respuesta a reiterados emplazamientos del entonces candidato del Partido Republicano.

Debate sobre test de drogas a las autoridades

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada sobre la postura del Ejecutivo frente a la propuesta de parlamentarios de oposición para que todas las autoridades se sometan a pruebas toxicológicas. En su respuesta, distinguió entre el debate legislativo y lo que calificó como una campaña de desprestigio.

“Yo separaría este debate en dos aspectos: uno, lo legítimo que puede ser la discusión legislativa para elevar estándares al respecto y la transparencia sobre este tipo de test. Otra cosa muy distinta es quienes han pretendido desinformar e instalar una campaña en contra del Presidente de la República, no solo para denostar su imagen, sino que para instalar una sospecha”, afirmó.

La ministra también recordó que Boric ya se había sometido a un examen capilar meses atrás, y cuestionó las motivaciones detrás de las críticas. “Insisto, y yo quiero dar por sentado que el Presidente República este test de droga, negativo, por cierto, y no les va a bastar. Porque esto no tiene que ver con la transparencia (…) sino porque les interesa siempre mantener arriba la sospecha”, concluyó.