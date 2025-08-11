Seguridad en faenas mineras, una deuda pendiente: parlamentarios y dirigentes exigen mejores condiciones laborales para trabajadores

A 11 días de la tragedia ocurrida en la División El Teniente de Codelco, donde seis mineros fallecieron luego de un sismo de magnitud 4,2 originado en el sector Andesita, parlamentarios y dirigentes sindicales llegaron hasta el Palacio de Gobierno para entregar una carta al Presidente Boric.

La misiva da cuenta que la tragedia no es un hecho aislado y detalla que entre 1990 y 2005 la minería nacional registró 742 trabajadores fallecidos en 650 accidentes, según datos de Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Entre 2010 y 2015, se contabilizaron 268 accidentes fatales con un saldo de 306 personas fallecidas.

“Estas cifras revelan una realidad persistente: la seguridad en las faenas mineras sigue siendo una deuda pendiente”, manifestaron.

Además, los parlamentarios y dirigentes mineros evidenciaron la problemática de la tercerización del trabajo: “Durante las últimas décadas, la tercerización en la minería creció sostenidamente. Aunque a mediados de la década de 2010 se intentó revertir esta tendencia, los proyectos estructurales posteriores impulsaron nuevamente el aumento del trabajo subcontratado. Para 2022-2023, la proporción alcanzó cerca de 47 mil trabajadores contratistas frente a 16 mil propios, y en 2025 la relación es de 6 a 1, según Sernageomin. Esto significa que más del 85% de quienes laboran en Codelco lo hacen en condiciones externas, muchas veces precarias y cumpliendo funciones propias del giro de la empresa, lo que evidencia un uso excesivo e injustificado del régimen de subcontratación”.

“La tragedia en El Teniente —donde los seis fallecidos pertenecían a empresas contratistas— evidencia las condiciones inseguras y el abandono sistemático de quienes alzan la voz, siendo perseguidos, despedidos o vetados mediante prácticas como las listas negras. Esta precarización no puede seguir siendo la norma”, enfatizaron.

Al respecto, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda señaló que están solicitando al Presidente “modificar situaciones, actitudes, protocolos y ciertas leyes que nos permitan tener más seguridad laboral hoy día en el país”.

“Esperamos que en lo que queda de gobierno podamos tener las modificaciones necesarias para entregarle seguridad hoy día a los trabajadores mineros de este país, fundamentalmente a los trabajadores de la estatal Codelco, que hoy día sufren precariedad sindical, perseguimiento e inseguridad permanente en las labores en la mina”, puntualizó.

Por su parte, el diputado independiente e integrante de la Comisión de Minería y Energía, Cristián Tapia, lamentó el accidente en El Teniente y detalló que en lo que va del año van 17 trabajadores mineros muertos en accidentes.

Asimismo, cuestionó la actitud de Codelco: “Lo que hace es traspasar esa responsabilidad a los contratistas. El fin de semana escuchamos por parte de Codelco que le están terminando el contrato a esta empresa. ¿Qué quiere decir? Que están culpando a la empresa contratista. Les quiero manifestar que las condiciones de trabajo las pone la empresa mandante. El trabajo que manda es la empresa mandante”.

En esa línea, el parlamentario le pidió al Mandatario que remueva Máximo Pacheco de la presidencia del directorio de Codelco y al gerente general de la División El Teniente, Andrés Music.

Finalmente, el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Trabajo, Andrés Giordano, afirmó que ingresarán una serie de iniciativas para mejorar las condiciones de seguridad y de trabajo de los mineros.

“Lo que queremos es que haya cambios legislativos y, por eso, vamos a ingresar una batería de proyectos que esperamos que el Ejecutivo respalde, que patrocine y que le ponga urgencia. Entre esos proyectos, por cierto, tenemos que hacernos cargo del problema de la subcontratación, de la precarización que implica y de la regulación, porque no puede ser que tengamos a Codelco, uno de los empleadores más importantes de Chile, precarizando trabajadores en las funciones principales de su rubro”, declaró.

La carta entregada al mandatario contiene las siguientes peticiones:

Eliminar el subcontrato de forma gradual en la minería estatal, estableciendo fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo para revisar el incumplimiento de la ley de subcontratación.

Incluir a subcontratados en la regulación del trabajo pesado y en todos los beneficios previsionales y de salud asociados.

Asegurar indemnizaciones por años de servicio a las familias de trabajadores fallecidos en faena o por enfermedades profesionales.

Acompañamiento permanente a las familias de trabajadores fallecidos en faena, en temas de atenciones psicológicas, orientaciones jurídicas e información sobre indemnizaciones correspondientes.

Poner urgencia al proyecto de ley que traspasa las indemnizaciones por años de servicio a los trabajadores que han fallecido en faena.

Remover a gerencias o jefaturas involucradas en malas prácticas o negligencias en seguridad o relaciones laborales.

Eliminar prácticas antisindicales, incluyendo listas negras, despidos injustificados y represalias por uso de herramientas de seguridad como la “tarjeta verde”.

Aplicar plenamente la Ley de 40 horas, Ley Karin y demás leyes laborales en la minería, especialmente para contratistas.

Reestructurar y fortalecer el Acuerdo Marco, dotándolo de exigibilidad real.

Garantizar la sindicalización y negociación colectiva efectiva en empresas contratistas.

Establecer un registro oficial en la Dirección del Trabajo de casos de represalias contra trabajadores y revisar el Código Disciplinario para impedir despidos arbitrarios tras accidentes.

Otorgar garantías claras y verificables para el retorno seguro a faenas tras accidentes o emergencias, priorizando que SERNAGEOMIN y la Dirección del Trabajo determinen y supervisen dicho retorno, evitando presiones indebidas de la empresa mandante.

Aumentar el presupuesto y atribuciones a organismos como SERNAGEOMIN, Inspección del Trabajo, COCHILCO y Contraloría para fiscalizar la gran minería.

Instalar Mesas de Minería con participación de SERNAGEOMIN, Dirección del Trabajo, Codelco y dirigentes sindicales en cada división.

Asegurar atención médica y beneficios de Mutual a trabajadores lesionados, evitando derivaciones sin cobertura, y revisar exhaustivamente casos de enfermedades profesionales en todas las divisiones.

Impulsar medidas contra la corrupción en las dirigencias sindicales.

Codelco informa la salida del gerente general de El Teniente

A través de un comunicado público, la empresa estatal dio a conocer que la Presidencia Ejecutiva de Codelco y Andrés Music Garrido, gerente general de la División El Teniente, acordaron el término de las funciones de este último en la Corporación a partir de mañana, martes 12 de agosto.

“Esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual. Su salida bajo términos de mutuo acuerdo, confirma la integridad y el liderazgo que Andrés ha mostrado durante su trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha velado siempre– de acuerdo con sus propias palabras– ‘ por lo mejor para la compañía y la familia Codelco’”, manifestaron.

De la misma manera, dieron a conocer que asumirá como gerente general interino Claudio Sougarret, actual gerente de Operaciones de la División El Teniente.