Tomates y limones lideran caídas: gobierno entrega balance de precios en alimentos

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, junto a autoridades del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), entregaron un balance sobre los precios de los alimentos, en medio de la preocupación por el alza del IPC de julio, que alcanzó un 0,9%. El incremento estuvo marcado por el repunte de productos básicos como carnes, lácteos y verduras.

Las autoridades explicaron las causas detrás de estas variaciones y detallaron medidas que podrían aplicarse para mitigar su impacto en los consumidores. Valenzuela destacó que pese al crecimiento del IPC “en el caso del Ministerio de Agricultura, la fruta y verduras frescas fue -2,8%”, atribuyendo estos números a la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Gracias a la política del Presidente Boric de apoyar la producción interna, junto con apoyar la exportación, este sector ha crecido en 25 mil empleos desde el 2022 al 2025. Gracias a toda esta cadena de valor que son las exportaciones”, mencionó.

Entre los productos con mayores bajas, el secretario de Estado mencionó el tomate, con una caída de 14,3%, y los limones, con 18% menos. “Estamos produciendo muchos tomates para la zona central y exportando también a Argentina”, señaló. También destacó la baja en el precio de la papa, que alcanzó un 6,6%, gracias a programas de cultivo de INDAP y distribución de semillas por parte del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

Andrea García, directora nacional de ODEPA, explicó que: “Registramos en los mercados mayoristas un aumento de un 20% en el volumen que llega de tomate desde la Región de Arica y Parinacota, y esto ha repercutido en la baja del precio que el IPC recoge en un 14%”. Además, recomendó preferir ferias libres, donde “el precio puede variar hasta en un 70%, siendo más económicos”.

Respecto al abastecimiento para Fiestas Patrias, Rodrigo Sotomayor, director subrogante del SAG, anunció que se reanudarán las importaciones de pollo desde Brasil: “Estamos reaperturando las importaciones de todos los productos avícolas desde Brasil, y esperamos ya en los próximos días reiniciar las importaciones”. Asimismo, aseguró que “el suministro de carnes desde Argentina para el mercado chileno está completamente asegurado”.

En cuanto al precio del huevo, el ministro Valenzuela indicó que “en algunas regiones, en ferias libres, la docena de huevos blancos está a 2800 pesos”, y anticipó una baja en septiembre por condiciones climáticas favorables. “Suele, por genética, haber mayor luminosidad, y por tanto, las gallinas ponedoras ponen más”, explicó.

Consultado por la situación con la mosca de la fruta, el titular de Agricultura informó que “felizmente hemos bajado a 60 a 40 focos” y que se está trabajando con mallas y seguros para productores afectados. “Tenemos recursos adicionales, frescos, para poder combatirla”, Sotomayor complementó asegurando que los focos urbanos no afectan significativamente los precios.

Las autoridades recomendaron prácticas de guarda comunitaria, especialmente para la papa, y fomentar el consumo de frutas de temporada como cítricos, peras y manzanas. “Hay que pensar también en los productores, de muchas comunidades mapuche y también de la Región de Los Lagos”, dijo Valenzuela.

Recomendaciones vegetarianas y veganas en Fiestas Patrias

En el encuentro, la diseñadora gastronómica Consuelo Poblete presentó una serie de preparaciones basadas en productos de temporada, pensadas especialmente para quienes buscan alternativas vegetarianas o veganas durante las celebraciones.

“El 18% de la población hoy es vegetariana y vegana, y muchas veces busca opciones también para celebrar”, señaló destacando platos como ensalada de coliflor con soya, hummus de garbanzo del secano y limonadas con menta, jengibre y albahaca.

Poblete, promovió el consumo de legumbres y frutas frescas, subrayando la importancia de aprovechar los precios bajos de productos como el limón, que se encuentra entre $400 y $500. Asimismo, afirmó que “las ensaladas que vienen en esta fecha son súper recomendables”, mientras que apuntó a la papa como un alimento que “siempre” es recomendable, haciendo un guiño a su versatilidad en la cocina chilena.