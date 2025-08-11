Tragedia de El Teniente: preparan cierre de primera fase de peritajes

El equipo investigativo que lidera la Fiscalía Regional de O’Higgins prepara el cierre de la primera fase de peritajes y de levantamiento de evidencia para aclarar la muerte de seis trabajadores en un derrumbe en el yacimiento de El Teniente.

Según consigna La Tercera, la primera etapa consistió en la recopilación de evidencia física, testimonios de trabajadores, pericias fotográficas, audiovisuales y escaneo con drones en zonas donde no se podía acceder. Se espera que hoy concluyan estas diligencias.

Tras recibir recomendaciones de académicos que fueron contactados por el fiscal regional Aquiles Cubillos, se harán las últimas revisiones en el sitio del suceso y así concluirían los peritajes al interior de la mina y el levantamiento de evidencia.

Para ello, durante la jornada nuevamente los fiscales llegarán hasta el lugar en compañía de los efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) que están especialmente abocados a esta indagatoria.

Entre las diligencias a realizar, conforme a los antecedentes recabados por dicho medio, se llevarían a cabo peritajes mecánicos para establecer cómo se comportaron las estructuras en la zona del derrumbe. Adicionalmente, se busca reunir muestras de las rocas para el estudio geológico.

Cerrado ese trabajo en terreno –que por ser una indagación compleja siempre podría retomarse–, de acuerdo con fuentes ligadas a la causa, los investigadores conformarán un cronograma e iniciarán una segunda ronda de toma de declaraciones, donde se incluiría a trabajadores de las empresas que están, jerárquicamente, por sobre los mineros que resultaron como víctimas en los derrumbes registrados.

En esta oportunidad, según las mismas fuentes, no se incluiría a Máximo Pacheco. El presidente del directorio de Codelco sería convocado más adelante.

De igual forma, fuentes ligadas al caso afirman que se está a la espera de antecedentes documentales que deben entregar las empresas involucradas.