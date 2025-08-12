Diablas y Diablos Junior debutan con categóricas goleadas en Asunción 2025

Las selecciones chilenas femenina y masculina de hockey césped Sub 21 comenzaron con el pie derecho su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, ambos con victorias amplias que los acercan a su primer objetivo: avanzar a semifinales.

En el estreno, las Diablas Junior, dirigidas por Alejandro Gómez, aplastaron por 12-1 a Guyana en un partido marcado por la actuación estelar de Josefina Gutiérrez, seleccionada adulta que anotó en cuatro ocasiones. Los otros tantos fueron obra de Sofía Messen, Catalina Rojas, Javiera Sáenz, Laura Salamanca, Isidora Caravia, Camila González, Josefa Lüders y Florencia Barrios. El próximo desafío será este miércoles ante Estados Unidos y cerrarán la fase de grupos el viernes frente a México.

Por su parte, los Diablos Junior, liderados por Matías Amoroso, también impusieron su jerarquía al derrotar 4-1 a Trinidad y Tobago, con goles de Tomás Hasson (2), Gaspar Fosalba y Javier Vargas. Su siguiente encuentro será este martes contra Canadá, en un duelo clave para asegurar la clasificación a la ronda de los cuatro mejores.

Ambos equipos buscarán mantener el nivel y sumar nuevas alegrías para el Team Chile en la cita continental juvenil.