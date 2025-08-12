Diputados RN emplazan a Boric por aumento de asesinatos a menores de edad

En una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, los diputados de oposición Carla Morales, Mauro González y Marcia Raphael (todos de RN) manifestaron su preocupación por el homicidio de un adolescente de 15 años en Melipilla durante el Día del Niño, hecho que —según señalaron— evidencia la grave crisis de seguridad que atraviesa el país y sus consecuencias directas en el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Según las cifras incluidas en la misiva, entre 2018 y 2024, 359 menores murieron de forma violenta en Chile, de los cuales 129 tenían menos de 15 años. Asimiso, el número de homicidios pasó de 37 en 2018 a 76 en 2024, lo que refleja, según los parlamentarios, una escalada preocupante de violencia.

“Es inaceptable que en un día que debería ser de celebración se produzcan hechos tan lamentables. Como parlamentarios, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta realidad”, afirmó Carla Morales, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social.

En la misma línea, Marcia Raphael enfatizó: “La vida de nuestros niños y jóvenes debe ser una prioridad. Debemos exigir acciones concretas para revertir esta tendencia fatal”.

Otro dato apunta a que en el 60% de los homicidios de menores se utilizaron armas de fuego, lo que abre un serio cuestionamiento sobre el control y regulación de armamento en Chile.

“Tenemos que preguntarnos qué se está haciendo para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, especialmente de los más vulnerables”, señaló Mauro González.

La carta también aborda el aumento de jóvenes “ninis” (que no estudian ni trabajan), cifra que creció durante el último año. Para Morales, este fenómeno es “un claro indicativo de la falta de oportunidades y del riesgo inminente de que caigan en manos del crimen organizado”.

Los parlamentarios solicitaron al Gobierno políticas de reinserción social y programas de empleo juvenil como medidas urgentes. “El futuro de nuestro país depende de cómo tratemos a nuestras generaciones más jóvenes, y hoy ese futuro se ve sombrío. Es nuestra responsabilidad actuar de forma inmediata y efectiva”, recalcó González.

La misiva cierra con un llamado categórico: “No podemos seguir permitiendo que la violencia y la inseguridad arrebaten vidas. Debemos actuar ahora para asegurar un mejor futuro para todos nuestros niños y jóvenes”.