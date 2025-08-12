Entre las declaraciones de Kast contra el Congreso y propuestas para el crecimiento: candidatos se reúnen en nuevo foro presidencial

Durante la mañana de este martes 12 de agosto, el Seminario Internacional de Inversiones, organizado por Moneda Patria Investments, fue un nuevo lugar de encuentro para los candidatos presidenciales José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

La cita comenzó con la exposición del abanderado de Republicanos y el Partido Social Cristiano, quien reiteró la idea de que constituirá un “gobierno de emergencia” en medio de las graves dificultades, que a su juicio, está enfrentando nuestro país.

En materia económica, Kast mencionó tres grandes medidas: relajar las regulaciones; disminuir los impuestos para pequeñas, medianas y grandes empresas, y mejorar el gasto público.

En esa línea, señaló que pretende impulsar un ajuste fiscal de seis mil millones de dólares en 18 meses. “Algunos dicen que no se puede, pero sí se puede. Nosotros hemos estudiado y revisado los 700 planes de gobierno, y lo que está haciendo hoy la Contralora. Se puede”, recalcó.

Luego de Kast, vino el turno de la candidata de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, quien concentró su exposición en medidas para aumentar el crecimiento. Así, la exalcaldesa prometió que, en su Gobierno, Chile crecerá a un 4%. Para ello, propuso, al igual que Kast, un importante ajuste fiscal -de ocho mil millones de dólares en su caso- y mejoras en este gasto, además de una oficina presidencial para enfrentar la permisología.

De hecho, Matthei enfatizó en que “el crecimiento es de verdad la única vía de progreso”. “En el año 2018, 2019, todo el mundo estaba muy preocupado de la equidad, de los problemas sociales que habían, pero hoy las encuestas muestran que los chilenos se han dado cuenta de que el crecimiento es absolutamente necesario”, dijo.

La tercera candidata en exponer fue la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara. Esta última reconoció que efectivamente hay un desafío en materia de crecimiento, pero al mismo tiempo recordó que “el PIB tendencial nos dice que Chile está en un 1,8 hasta el 2030”.

“Entonces, yo les podría decir fuerte y claro: ‘vengo a prometer que vamos a crecer a un 4’, de ahí para arriba. ¿Y por qué mejor no les prometo un 5 o un 6? Porque el punto es que para hacer eso hay que tomar medidas. No solo decirlo”, aseguró.

Jara además afirmó que, para crecer, nuestro país debe ejecutar la cartera de inversión con la que ya cuenta, atraer nuevas inversiones y “atacar el tema de los permisos”. Sin embargo, observó que aquello “no es lo único que nos ha estado pasando”.

“A veces, nos ponemos sobre un punto y le damos y le damos con que ese es nuestro problema, y hay muchas cosas más que están pasando”, opinó.

Kast dice que el Congreso “no es tan relevante”

Más allá de las propuestas, el foro también se vio marcado por las controvertidas declaraciones de José Antonio Kast que, consultado acerca de posibles dificultades de gobernabilidad en una administración de Republicanos, planteó que se debería “regular el sentido de la autoridad” en nuestro país y que el Poder Legislativo “no es tan relevante”.

“El Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del Presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Aquí estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites que corresponden a los parlamentarios”, sostuvo.

Y aunque en un principio evitó pronunciarse sobre los dichos de su contendor, Jara manifestó al respecto que “la democracia es muy valiosa” y que “las leyes se disputan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país”.

“Pensar que aquí se puede gobernar por decreto, de forma autoritaria, me parece que es un error”, agregó.