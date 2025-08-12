Gobierno condena asesinato de seis periodistas palestinos por parte de Israel

El Gobierno condenó el asesinato de seis periodistas palestinos, ocurrido la noche del domingo en Gaza, tras un ataque del Ejército de Israel contra la tienda de campaña en la que se encontraban.

A través de un comunicado, desde la Cancillería manifestaron que este hecho “constituye una grave vulneración del derecho internacional humanitario y una amenaza directa al ejercicio de la labor periodística”.

Asimismo, detallaron que, desde el 7 de octubre de 2023, “al menos 242 periodistas han perdido la vida en Gaza, lo que refleja un patrón alarmante de violencia contra profesionales de la comunicación”.

De esta forma, enviaron las “sentidas condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, al pueblo palestino y a los medios de comunicación para los que trabajaban estos periodistas”.

Y reiteraron el llamado urgente a que Israel ponga fin a las gravísimas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se cometen en Gaza, y a que se garantice en todo momento la protección de la población civil y de quienes ejercen la labor informativa.