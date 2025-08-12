Hernán Palma (FRVS): “La posibilidad de levantar una segunda lista, evidentemente pro Jara, es cada vez más inminente”

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Hernán Palma, evaluó la exposición y asistencia que realizaron las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ante la Comisión Investigadora encargada de reunir antecedentes en relación al uso de licencias médicas. Esto, además de abordar la negociación de una lista única parlamentaria.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, indicó que la instancia “permitió conocer acerca de los sumarios que se están realizando. Hay que recordar que las FF.AA. habrían incurrido en 720 licencias médicas que están siendo investigadas. Lo importante es que se han iniciado con prontitud, en relación al informe que evacuó la Contraloría General de la República, los procesos de investigación y disciplinarios internos, y el plazo que se dieron las tres ramas es el 31 de agosto. Eso habla de un procedimiento que será bastante rápido”.

Palma relevó este último punto dado que “hay una inquietud del país en particular porque en las FF.AA -por su carácter, por su disciplina, que está tan normada, y dada la contingencia sobre todo en el norte donde hay un control riguroso de la frontera por la migración ilegal- nos parece que es importante que estas medidas se tomen de la manera que se ha indicado”.

Respecto a la presentación, el diputado sostuvo: “Nos llamó la atención, al igual que con Integra y con Junji, que se concentran en las zonas extremas las licencias médicas, que en general no son ni los altos mandos ni la mayor jerarquía, sino que son niveles más de rangos inferiores los que habrían hecho uso de este instrumento. Una de las cosas que explicó la ministra (Adriana Delpiano), aunque no justifica, es que podría deberse a que hay personas que salen del país por razones médicas, pero eso debe estar debidamente documentado”.

“Hay que esperar hasta el 31 de agosto. Creo que esa es la fecha clave para recibir los reportes. Hay un compromiso de que estos van a estar en las manos de la comisión”, instó.

Como reflexión general sobre el caso de licencias médicas y funcionarios públicos, Palma valoró que “se ha avanzado con bastante celeridad. O sea, hay que pensar que este informe fue el 20 de mayo. Todavía estamos a mediados de agosto y creo que para lo que estamos acostumbrados en este país, que es bastante burocrático y lento, el principio de celeridad, de alguna u otra manera, se está cumpliendo. Además, hay bastante presión de la ciudadanía y de la clase política. Me parece que todos y todas queremos que esto se aclare con la mayor prontitud posible. El principio de celeridad, a mi entender, se está practicando, por lo menos en el informe que nos entregaron ayer”.

Consultado por el proyecto del Ejecutivo que regula las licencias y que define un período de carencia que dejaría sin pagos los dos primeros días si el permiso es menor a 10 días, el parlamentario dijo que “coincidimos varios en que acá hay algunas cosas que no nos parecen y que nos producen un malestar. El primero es que, si bien es cierto que se rebaja la carencia de 3 a 2 días, que es el periodo en que normalmente no se le paga a la gente, y que hace que ejerzan presión sobre el cuerpo médico para que la licencia sea más prolongada, lo que esto hace, por otra parte, es homologar, con lo cual se genera un retroceso en los avances que tuvo el sector público en términos de que se le pagara la licencia con prontitud sin procesos de dilatación, como le ocurre a los empleados del sector privado”.

“Entonces, por otra parte, me da la impresión de que al disminuir la carencia u homologarla, tampoco habría un tope. Porque generalmente la gente conseguía 11 días para que le pagaran el total. O sea, eliminar la carencia”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que “creemos que el tema de fondo es esto último. Nadie se explica el por qué. Si usted se fija, si alguien tiene, no sé, un lumbago, un cuadro respiratorio o digestivo, y le dan tres días licencia o dos, ¿por qué no se los van a pagar si realmente estaban enfermos? Y ejercen una presión tanto sobre el usuario como sobre el médico emisor, en el sentido de que la gente busca que le paguen legítimamente sus días de descanso. Esas son las aprensiones que tenemos con este proyecto de ley que ha propuesto el Ejecutivo”.

Negociación parlamentaria

Respecto al desafío de conformar una lista única parlamentaria oficialista, Palma afirmó que “no estamos contentos. A nosotros nos preocupa la tendencia hegemónica que hay de los partidos grandes, en el bloque socialista, en Apruebo Dignidad y que, de alguna manera, perjudica o va en desmedro de las expresiones que, si bien son menores, tienen el legítimo derecho de ir al juego electoral en igualdad de condiciones. Porque si no, ¿Cómo se expresan las minorías? ¿Cómo se dan a conocer?”.

“Ya tuvimos años de malas experiencias con esta tendencia bipartidista que hay en la clase política chilena y a nosotros no nos parece. Ayer estuve hablando con Jaime Mulet, y todo parece indicar que la posibilidad de levantar una segunda lista, evidentemente pro Jara, es cada vez más inminente. Si no bajan la guardia un poquito y son más permisivos, en el sentido de permitir que otras expresiones se manifiesten, creo que vamos a terminar en los próximos días constituyendo una segunda lista con partidos como Acción Humanista o Populares, y todo un mundo que necesita expresarse y que no se ha sentido debidamente representado por el actual Gobierno”, zanjó.