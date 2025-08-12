Información e insensibilización en Gaza

Una carta enviada por el Colegio de Periodistas al canciller Alberto Van Klaveren denuncia que, desde el inicio de la ofensiva militar israelí contra Gaza en octubre de 2023, más de 200 periodistas y trabajadores de prensa han sido asesinados. Esto constituye un ataque sistemático para silenciar las voces que documentan la devastación y las violaciones a los derechos humanos en el territorio palestino. La misiva advierte que esta cifra, estremecedora, revela una política de exterminio informativo que atenta directamente contra la libertad de prensa y el derecho de las sociedades a conocer la verdad.

Por su parte, las oficinas de Naciones Unidas elevan el número a al menos 242 periodistas abatidos desde el inicio de la guerra. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos recuerda que los periodistas deben ser protegidos y que los medios internacionales deben poder ingresar a Gaza para respaldar la labor, a estas alturas heroica, de sus colegas locales. Solo así –subrayan- se podrá contrarrestar la desinformación y evitar que se ponga en duda la magnitud de las atrocidades perpetradas.

Adicionalmente, hace tres semanas, cuatro de los medios más influyentes del planeta -France Press, Reuters, Associated Press y la BBC- emitieron un inusual comunicado, en conjunto, en que hicieron un llamado desesperado a las autoridades israelíes para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y garantizar la entrada y salida de periodistas, advirtiendo que sus colegas en el terreno enfrentaban el riesgo real de morir de inanición.

Con esta situación extrema, el tema informativo sobre el genocidio en Gaza es crucial, pero también refleja las complejidades de este tiempo. Se ha repetido que se trata del primer genocidio transmitido en directo en la historia de la humanidad, pero a la vez es uno de los conflictos donde más se ha violentado el derecho internacional contra profesionales de la prensa. Y, sin embargo, esa abundancia de información trae un peligro: la insensibilización. La sucesión diaria de asesinatos y crímenes similares en la Franja ha llevado a que muchos medios, habituados al horror, dejen de considerarlos “noticia”. El mismo riesgo se cierne sobre la opinión pública internacional.

Por eso, cobran un valor incalculable las acciones de organismos humanitarios, medios independientes y ciudadanía consciente que, en todas partes -y muy especialmente en Gaza, en las condiciones más extremas- siguen empeñados en mantener viva la conciencia y ejercer presión política para que se pueda poner fin a esta barbarie.