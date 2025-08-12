San Miguel aprueba restituir el nombre “Salesianos” a la avenida Salvador Allende tras consulta ciudadana

Este martes 12 de agosto, el concejo municipal de San Miguel aprobó la propuesta de cambio de nombre de la Avenida Salvador Allende por Salesianos. Una iniciativa impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI), con cinco votos a favor y cuatro en contra.

La denominación “Salesianos” fue reemplazada en honor al expresidente Allende el 11 de septiembre de 2023 en la administración anterior liderada por Érika Martínez (FA), cuando se llevó a cabo el cambio de nombre en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Así las cosas, la calle que atraviesa las comunas de San Miguel, San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda unificó su nombre. En medio de una tensa sesión, los concejales Claudia Rojas (UDI), Felipe Guevara (RN), Luis Sanhueza (RN) y Eva Merino (Republicano) votaron a favor de cambiar la denominación de la avenida, siendo el principal argumento la idea de que los vecinos de la comuna no fueron consultados para realizar el cambio de nombre en el año 2023.

En tanto, los Concejales Viviana Llambias (FA), Carla Santana (PC), Gabriel Zúñiga (PS) y Claudio Escobar (IND) votaron contra el cambio, justificando la importancia de la “memoria histórica”.

Hoy, el Concejo Municipal aprobó la restitución del nombre Salesianos a la actual Avenida Salvador Allende, cuya denominación había sido modificada hace menos de dos años. Se informa a los vecinos que gran parte de la señalética original se encuentra guardada en dependencias… — Municipalidad de San Miguel (@SanMiguel_CL) August 12, 2025

La Municipalidad informó que la restitución se basó en un proceso de participación ciudadana realizado entre febrero y junio de este año, en el que el 82% de los residentes encuestados se mostró favorable a recuperar el nombre histórico. La consulta se aplicó a vecinos de la calle Salesianos.

Tras la votación, Bown agradeció que “pese a la intensidad y la carga emocional que este tema ha tenido, el respeto y el sano diálogo democrático son el camino para resolver incluso las diferencias más profundas”. Aseguró que su administración “sí preguntó la opinión a los vecinos” y anunció la activación de procesos administrativos y de coordinación interinstitucional para implementar el cambio, con supervisión en cada etapa y canales de información para la comunidad.

La alcaldesa añadió que “la democracia no puede ser utilizada como una herramienta a conveniencia que se pone en pausa cuando incomoda, sino que es una responsabilidad permanente que exige escuchar, dialogar y decidir en función del interés común, incluso cuando ello vaya en contra de intereses personales o partidarios”. También afirmó que, a diferencia de la gestión anterior, en esta oportunidad sí se consultó a los habitantes.

Tras la sesión, el concejal Claudio Escobar sentenció que la encuesta “no fue participativa para todos los vecinos de la comuna” y recordó que “se tomaron 720 encuestas en un universo de 150 mil habitantes”, por lo que, a su juicio, no es representativa.

Por su parte, la concejala Viviana Llambias calificó la medida como un “gustito político” y cuestionó su urgencia: “No entiendo cuál es la necesidad del cambio de nombre, hay cosas más graves. Nuestro rol es cuidar y mejorar la calidad de vida de los sanmiguelinos y no cumplir promesas de campaña”.

En paralelo, la diputada Gael Yeomans lamentó que “la alcaldesa se haya dado este gusto político y pusiera como prioridad algo que no es prioritario”, asegurando que la medida “desoye la voluntad de las organizaciones sociales” y podría afectar la planificación urbana y el trabajo de vehículos de emergencia. Además, acusó que Bown “quiere borrar la historia” y subrayó que Salvador Allende “es recordado en Chile y el mundo”.