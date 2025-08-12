Seminario de “Lectura en Expansión: leer, escribir y mediar en la era digital” llega al Centro Cultural de España

En el marco del Plan de Lectura de la Región Metropolitana, la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región Metropolitana, en conjunto con el Centro Cultural de España- Santiago (CCE), realizarán el seminario “Lectura en Expansión: leer, escribir y mediar en la era digital”. Una instancia internacional con especialistas, académicos y académicas que hoy lideran las reflexiones en Chile y España sobre la era digital, la inteligencia artificial y su impacto en la lectura.

Esto, especialmente dirigido a mediadores de lectura, docentes, bibliotecarios, agentes culturales y sociales, además de estudiantes universitarios y público en general. Será una instancia destinada a posibilitar la reflexión, el debate, la escucha atenta y comprensión de las nuevas narrativas culturales y desafíos lectores, buscando potenciar el intercambio y cooperación entre agentes culturales e instituciones de España, Chile e Iberoamérica, además de tres espacios especializadas que permitirán a mediadores, estudiantes y público en general acercarse a contenidos vinculados al video juego como forma de expresión artística y estética; la transmedialidad de la literatura y las dinámicas de mediación con ficción digital infantil y juvenil.

Entre los académicos presentes estarán el investigador español Lucas Ramada Prieto, referente en la estética de la ficción digital infantil y juvenil, quien aportará su mirada sobre las narrativas interactivas y el papel de los mediadores en la era digital, explorando cómo la tecnología transforma las formas de leer y contar historias; además de especialistas nacionales como Ezio Neyra, Soledad Concha, Lionel Brossi y Hugo Hinojosa, quienes entregarán sus reflexiones y prácticas sobre la lectura y escritura en contexto escolar, social y cultural.

El 28 de agosto a las 9:40 horas se comenzará con una ponencia de Ezio Neyra, sociólogo, doctor en Literatura y escritor, quien desarrollará el tema “Leer, escribir y mediar en la era digital: reconfiguración de las prácticas de la lectura y la escritura”. Luego será el turno de Soledad Concha, doctora en Educación y licenciada en Letras, quien se ha dedicado a la formación de docentes en la enseñanza del lenguaje, especializándose en la escritura, su desarrollo y enseñanza. En tanto, a las 10:30 horas se estará presentando acerca de “La escritura escolar en la encrucijada de los tiempos”.

A las 11:40 horas del mismo día iniciará su ponencia Ramada (España), quien tratará el tema: “Jugar importa: la ficción digital infantil y juvenil en la educación literaria y artística de las infancias y adolescencias”. Por su parte, Lionel Brossi, doctor en Teoría de la literatura y Literatura Comparada, explorará cómo la inteligencia artificial transforma la lectura y la escritura en contextos educativos y culturales en la ponencia “Leer y escribir en tiempos algorítmicos: oportunidades y desafíos de la Inteligencia artificial”.

Todas las actividades son de acceso gratuito, los cupos son limitados y requieren inscripción previa. Además, contarán con intérprete en lengua de señas.

Revisa a continuación las coordenadas del evento

Jueves 28 de agosto

Para todas las actividades de de la mañana (09.00 a 13.30 hrs.) Inscripción aquí

(09.00 a 13.30 hrs.) Inscripción aquí Charla Magistral “Son solo juegos: Todo lo que la ficción digital podría enseñarnos de la educación estética y no quisieron contarnos” Lucas Ramada Prieto (15:30 a 17:30 hrs.) Inscripción aquí

“Son solo juegos: Todo lo que la ficción digital podría enseñarnos de la educación estética y no quisieron contarnos” Lucas Ramada Prieto (15:30 a 17:30 hrs.) Inscripción aquí Clínica “Transmediando: prácticas expansivas de lectura” Hugo Hinojosa (15:15 a 18:00 hrs./Mediateca) Inscripción aquí

Viernes 29 de agosto