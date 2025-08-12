Tras confirmarse la baja del FRVS y Acción Humanista: oficialismo y la DC no logran destrabar la lista única

A contrarreloj trabajaron las y los secretarios generales, junto a los encargados electorales de cada partido, para intentar concordar una lista única parlamentaria durante la jornada de este martes 12 de agosto. Una misión que arrancó a primera hora de la mañana con una serie de reuniones bilaterales que, pasadas las 11 horas, continuaron con una reunión plenaria para analizar el estado de avance y la posibilidad de disminuir pretensiones.



Instancia que, sin embargo, no logró los frutos esperados tras confirmarse que el Frente Regionalista Verde Social (FRV) y Acción Humanista (AH) oficializara su baja de las negociaciones. “No buscamos metas excesivas, sino lo necesario para mantener la legalidad y dignidad de nuestro proyecto. En todo Chile seguiremos promoviendo nuestras propuestas: combatir el cambio climático, fortalecer la descentralización, impulsar el crecimiento verde, un gran plan nacional de vivienda y la meta del millón de techos solares”, afirmaron desde la primera colectividad a través de un comunicado de prensa.

Hasta ayer, la cifra seguía sobre los 200 cupos (la meta es de 183), y lo cierto es que apesar de los esfuerzos, los encuentros que se dieron hasta el mediodía de este martes no surtieron efecto.

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, admitió que “no hemos avanzado como esperábamos (…). Hay puntos, miradas, sobre lo que hemos llamado la arquitectura, o sea, cómo se configuran los distritos para tener un mayor potencial electoral y de elegibilidad en que no coinciden nuestras miradas. Entonces, eso alarga la conversación y nos tiene en un momento de lento avance que no es suficiente por el plazo que hay. O sea, dicho de otra manera, y para ser franco, estamos avanzando más lento de lo que se necesita”.

Tampoco ayudó a mejorar el ambiente que durante las primeras horas de la jornada comenzara a circular por canales internos una carta -posteriormente desmentida – donde se evidenciaba la firma de Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social anunciando que optaban por una segunda lista por convicción, pero manteniendo su respaldo a Jeannette Jara. Algo que sorprendió y molestó a las partes de la mesa de negociación, aunque desde ambas tiendas se descartó la autoría.



Ante la inseguridad de llegar a un acuerdo, y en el marco de estas conversaciones, comenzaron a surgir voces aunándose a las dos nóminas. En particular, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, desdramatizó esta posibilidad mientras no tenga un impacto a la “electividad”.



“Si somos capaces de una fórmula, una articulación que achique al máximo el efecto sobre la electividad, de tal forma que el propósito de ganar una mayoría parlamentaria siga absolutamente vigente, creo que puede ser una ecuación que se construya entre todos los que estamos hoy día en esta mesa de nueve partidos”, señaló en Radio Cooperativa.

Junto con ello, el presidente interino y senador de la DC, Francisco Huenchumilla, invitó a conversar en la sede del Congreso en Valparaíso a los presidentes de AH y la FRVS para evaluar ésta opción. Luego de ello, si bien ratificó el compromiso por lograr la unidad, instó a buscar una alternativa.



“Yo quiero un acuerdo parlamentario y el ideal es tener una lista única porque eso demuestra gobernabilidad y espíritu de unidad. Pero si eso no se puede, es bueno saberlo, y habrá que tener un plan B, aunque siempre en mi vida tengo un plan B y a veces un plan C”, indicó.

Cabe destacar que, al margen de la decisión comunicada por la tienda presidida por Flavia Torrealba, la DC y los partidos oficialistas continúan en conversaciones. En tanto, a las 15 horas fueron convocados las y los presidentes de partidos y a las 16 horas los secretarios generales.