“Vamos a defender la democracia con toda la fuerza”: Camila Musante solicita sanción contra Kaiser ante Comisión de Ética

La Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la revisión de un requerimiento en contra del diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, por eventuales faltas a la ética parlamentaria.

La solicitud fue presentada por la diputada Camila Musante (Ind.-PPD), quien calificó los dichos como una amenaza directa a la democracia y una reivindicación de la dictadura cívico-militar.

Lo anterior, en respuesta a las declaraciones de Kaiser en una entrevista con Tomás Mosciatti, donde afirmó que apoyaría una dictadura cívico-militar “con todas sus consecuencias” si se repitieran las condiciones de 1973.

En ese contexto, la parlamentaria independiente enfatizó en la idea de que el Congreso no puede ser espacio para discursos que relativicen el dolor causado por la dictadura.

“En esta Cámara de Diputadas y Diputados no vamos a permitir proyectos negacionistas del dolor que ha sufrido nuestro país a partir de la dictadura y en particular de la realidad de muchas familias que siguen buscando a los detenidos desaparecidos”, afirmó Musante.

“Tampoco vamos a tolerar por parte de la casa de la democracia, como es el Congreso Nacional, que existan parlamentarios que reivindiquen la dictadura cívico-militar en Chile bajo ninguna circunstancia”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a que el requerimiento sea acogido y que Kaiser sea sancionado por la Comisión. “El Congreso Nacional no está para negar un hecho que todavía sigue siendo una herida abierta para el país, y mucho menos para tolerar declaraciones que permitan augurar que en un futuro va a quebrarse la democracia”, insistió.

“La vamos a defender con toda la fuerza y esperemos que así sea acogido por la Comisión de Ética”, concluyó. Cabe recordar que esta acción se suma al requerimiento ingresado hace un mes por la bancada del Partido Socialista (PS) ante el Tribunal Constitucional, solicitando la cesación en el cargo del diputado Kaiser.

Adicionalmente, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y el Comando Unitario de Ex Presos Políticos (UNExPP) acudieron al Palacio de los Tribunales para presentar un recurso de protección contra el parlamentario.