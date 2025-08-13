Alcalde Bellolio condena incidente en Lastarria: "La violencia no puede tomarse los liceos de excelencia"

Un nuevo incidente entre escolares y Carabineros se vivió este miércoles. En las inmediaciones del Liceo José Victorino Lastarria, un grupo de encapuchados se enfrentó a los uniformados y les arrojó bombas molotov, resultando un estudiante herido por una fallida manipulación del artefacto explosivo. Tanto autoridades de La Moneda como de Providencia —comuna donde está emplazado el colegio— condenaron los hechos.

La capitán Susana Saenz, jefa operativa de la 19ª Comisaría de Carabineros de Providencia, se refirió a los acontecimientos ocurridos en las inmediaciones del establecimiento y detalló que los estudiantes, además de cortar el tránsito, arrojaron bombas molotov contra personal de Carabineros. Según señaló la uniformada, un estudiante resultó herido por la explosión de una bomba mal manipulada.

“Se habría visto que se quemó un poco el cuello, ya que al lanzar las molotov salta combustible en las vestimentas de ellos. Efectivamente, se vio una situación, pero al momento no mantenemos a la víctima, no sabemos dónde pueda estar”, declaró.

Por lo anterior, la institución policial está consultando información a centros asistenciales. Además, Saenz indicó que otro involucrado en los hechos se habría cortado la mano con el vidrio de una mampara. “Se está tratando de buscar información con respecto a las centros asistenciales para ver si se encuentran estos dos alumnos que, al parecer, están lesionados”, puntualizó.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, lamentó los hechos y los catalogó como “inaceptables”. En esa línea, enfatizó que “la violencia no puede tomarse los liceos de excelencia de nuestra comuna y de nuestro país”.

La autoridad comunal aseguró que: “Hay un ataque concertado por encapuchados y otros que se ponen de acuerdo, que están coordinados, que lo han hecho en Santiago, hoy día lo quieren hacer en Providencia y lo quieren hacer en Ñuñoa. Nosotros no se lo vamos a permitir, porque la comunidad escolar del liceo Lastarria son más de 2 mil alumnos y es sólo un puñado muy pequeño aquellos que insisten en la violencia”.

Bellolio emplazó a la Fiscalía a tomar cartas en el asunto: “Queremos pedirle a la Fiscalía que tenga un fiscal de dedicación exclusiva para que no sigamos diciendo que estos son los estudiantes de los liceos. Son algunos muy pocos que cometen estos actos de violencia y que le privan del derecho a la educación al resto de estudiantes y a la comunidad escolar”.

En un tono similar, el alcalde de Providencia llamó al Ministerio de Educación a responder los oficios que han enviado como municipio. “Hemos enviado tres oficios en donde pedimos que se evaluaran algunas medidas, por ejemplo, en la revisión aleatoria de mochilas, que podamos tener más cámaras de seguridad y eso todavía no se ha contestado”, dijo.

Consultado respecto a los hechos de violencia en los establecimientos escolares durante esta jornada, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, condenó los hechos y envió un mensaje a los estudiantes: “Quiero ser bien claro, la violencia no nos conduce a construir un país más justo. Chile ha sido testigo de importantes movilizaciones estudiantiles que han cambiado el país, pero han sido sobre la base de la masividad, nunca sobre la base de la violencia”.