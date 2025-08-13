Capacitación gratuita en IA: 68 mil trabajadores se prepararán para el futuro laboral

Con un masivo evento realizado en TVN, fueron lanzados los primeros cursos diseñados y ejecutados en el marco del proyecto público-privado “Hazlo con IA”, que busca capacitar en el uso de Inteligencia Artificial Generativa a 68 mil trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas, así como a empleados del sector público.

Esta primera etapa del proyecto presentó los cursos destinados a mipymes, que podrán acceder a ellos de forma gratuita y desde cualquier lugar del país, pues son 100% online. En las próximas semanas, se sumarán los cursos especialmente diseñados para los trabajadores/as del sector público.

“Hazlo con IA” es una iniciativa impulsada por la Mesa de Coordinación Inteligencia Artificial al Servicio de las Personas que reúne a los ministerios de Economía, Fomento y Turismo; Trabajo y Previsión Social, y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; a la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA; el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE; el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y a Futuro del Trabajo SOFOFA Capital Humano, y tiene como objetivo propiciar la adopción de esta tecnología en el mundo del trabajo.

Al evento organizado en TVN asistieron el subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Cristian Cuevas; la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro; la directora nacional de SENCE, Romanina Morales; el jefe de la División de Políticas de Empleo del Ministerio del Trabajo, Nicolás Ratto; el director y el gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), Álvaro Soto y Rodrigo Durán, respectivamente, y la directora ejecutiva de Futuro del Trabajo SOFOFA Capital Humano, Natalia Lidijover, así como decenas de representantes de empresas impulsoras y de mipymes, muchos de los cuales asumieron la tarea de convertirse en “embajadores” del proyecto.

Cabe destacar que “Hazlo con IA” cuenta con el financiamiento de Google.org y de un proyecto público-privado de OTIC SOFOFA y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.