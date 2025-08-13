Fernando Estenssoro por conflicto Rusia-Ucrania: “Estados Unidos armó esta guerra”

Una reunión clave sostendrán este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Una cita que tendrá como eje principal la guerra en Ucrania.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, analizó esta cumbre que reunirá a Trump y Putin en Alaska, y con ausencia de la Unión Europea.

En su opinión, para Donald Trump la Unión Europea se transformó “en un jugador de segundo orden, el que manda es él, la OTAN, y la OTAN es Estados Unidos”. “Más allá de lo mediático, lo que ocurre es que Estados Unidos armó está guerra. Estados Unidos con la OTAN provocaron esta situación. La empezaron a provocar desde el año 2014. Obligaron a Rusia a ingresar a Ucrania”, expuso detallando que esta política había comenzado con Bill Clinton y se intensificó en la última década.

El objetivo de este plan, explicó Estenssoro, era “transformar a Rusia en una suerte de Estado sometido a Occidente, iban a poder bajar a Putin, iban a transformar a Rusia en un país neoliberal”.

Respecto de la reunión de este viernes, el académico explicó los movimientos de ambos países, afirmando que “a los dos les conviene” poner fin a la guerra en Ucrania. “El Trump del primer gobierno fue uno de los que más armó a Ucrania. Ellos armaron a Ucrania para que derrotara a Rusia. ¿Qué pasó? Les salió el tiro por la culata. Resulta que Rusia no se hundió”, comentó.

“Les salió todo mal. Los rusos van ganando, la OTAN se ha quedado sin armamento, los rusos les han destruido todo. Rusia no se hundió, se reindustrializó, Rusia está creciendo económicamente y a Estados Unidos le está saliendo muy caro. Trump cambia la estrategia, dice todo para Estados Unidos. Los sectores conservadores hace rato están diciendo el enemigo no es Rusia, el enemigo es China. Por lo tanto, hay que tratar de traerse a Rusia de vuelta”, prosiguió en su explicación el analista.

“Trump está tratando de hacer negocios. Está diciendo ‘me conviene más abuenarme con Putin, ya no lo voy a poder sacar, que tenerlo como enemigo’”, insistió Estenssoro.

No obstante, advirtió de un problema que se puede provocar con Europa: “El problema político que tiene Europa, y que Estados Unidos lo está resolviendo con el estilo Trump, es que si tu te embarcaste en una guerra, has gastado miles de millones de euros, como le explicas a sus ciudadanos que tienen elecciones, que cometieron un error, que finalmente Rusia va a quedar más fortalecido”.