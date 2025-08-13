Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de febrero de 2026


Fiscalía pide un total de 18 años de prisión para exalcalde Jadue

En el marco del caso Farmacias Populares el Ministerio Público acusa al exjefe comunal de cuatro delitos, todos en calidad de consumados: fraude al fisco, estafa, cohecho y concursal.

Justicia

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó acusación y pidió ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, un total de 18 de años de presidio para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco del caso Farmacias Populares.

En la acusación, la Fiscalía expuso cuatro delitos, todos en calidad de consumados: fraude al fisco, estafa, cohecho y concursal.

En concreto, el ente persecutor solicitó una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, multa de la mitad del perjuicio causado y la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos, empleos u oficios públicos, por los delitos de fraude al fisco.

Además, se piden tres años y un día de presidio, más una multa de 21 UTM por el delito de estafa y por el delito de cohecho se solicita una pena de 820 días de reclusión menor, multa de $19 millones de pesos e inhabilitación de 5 años para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía también pidió 541 días de presidio por el delito concursal.

