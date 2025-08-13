Jaime Mulet (FRVS) y nueva lista parlamentaria: "Me llamaron de la DC preguntando si todavía hay posibilidad de ir con nosotros"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado y exprecandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, se refirió a la falta de acuerdo para alcanzar una lista única parlamentaria en el oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), un escenario que llevó a su partido y a Acción Humanista a abandonar las negociaciones.

El parlamentario valoró el esfuerzo, por ejemplo, de los timoneles del Partido Socialista y Liberal, Paulina Vodanovic y Juan Carlos Urzúa, respectivamente. Pero lamentó que ese fue el caso del PPD.

“Señalamos desde un principio y cualquier analista sabe de esto, lo difícil que era llegar a un acuerdo entre nueve partidos que necesitan competir, que requieren competir y hay lugares donde solo pueden hacerlo tres de nueve partidos, otros cuatro o cinco, es muy difícil armar esto”, explicó.

Mulet indicó que su partido por primera vez puede disputar en las elecciones parlamentarias en todo Chile después de inscribirse y que no buscaban “ningún privilegio, ningún distrito asegurado, nada de eso, al contrario, nuestras peticiones todas fueron así, un candidato en cada lugar donde pretendíamos competir”.

“Y teníamos que enfrentar situaciones tan absurdas como que teníamos que competir contra dos o contra tres de los otros partidos en los distritos que nos ofrecían, que eran muy poquitos. Entonces, obviamente, pese a que lo planteamos hace mucho tiempo, en noviembre, tampoco estuvieron dispuestos a generar una fórmula con grado de objetividad. No nos íbamos a someter o a humillar o a liquidar nuestro partido sin competir”, sentenció Mulet.

El parlamentario reiteró que no presume “mala fe, pero sí falta de liderazgo”: “Normalmente en este tipo de negociaciones se requiere que los partidos más grandes, el partido del Presidente por ejemplo, o el de la candidata u otro que tenga más historia y capacidad, en fin, haga un esfuerzo, haga propuesta y eso la verdad es que no se logró”.

Sobre las críticas previas a la salida de la FRVS de las negociaciones, que apuntaban a la tienda por querer “llevar candidatos en todo Chile, en todos los distritos y mucho más de lo que tienen actualmente”, que fue una opinión que entregó el senador Juan Ignacio Latorre (FA) en conversación con la primera edición de Radioanálisis, Mulet dijo que pedían “algo razonable haciendo un esfuerzo importante para tener una lista única”.

“Acá como que quieren cerrar el sistema. Acaban de votar ayer una ley, incluyo el señor Latorre, en el Senado, para que prácticamente no haya partidos nuevos. Entonces se transforman en unos verdaderos oligopolios los partidos políticos. Es bien complejo eso y está pasando colado, porque se ponen de acuerdo los partidos ‘grandes’, muchos de los cuales están en plena declinación y que han provocado hace muchos años graves problemas en el sistema político y están cerrando el sistema”, planteó.

El diputado manifestó que: “Hay algo más grande detrás. Nosotros hace dos años dijimos, ‘vamos a tener problemas en las elecciones parlamentarias para los partidos emergentes’. Propusimos y presentamos un proyecto de ley para que los partidos se puedan unir, federar, cualquier fórmula para que a lo mejor puedan seguir sin tener que competir en todo Chile. Pero no, no hubo caso”.

“Detrás de esto, no diría de todos los partidos, pero está la idea de cerrar el sistema político con una Reforma Constitucional que pretende establecer el umbral, que nosotros podemos entender, con otra reforma legal hecha por el gobierno, por el ministro Elizalde dicho sea de paso, que creo que está detrás de todo esto para que no haya partidos nuevos, dificultar la existencia, la creación de partidos y una negociación donde nos dicen en definitiva ‘la verdad es que no caben’ o nos dan el mínimo de negociación”, enfatizó.

Respecto a cómo continúan las negociaciones en el bloque, el exprecandidato, aseguró que “ayer nos retiramos, no fueron capaces de llegar a un acuerdo pese que ya habían dos partidos menos, siguen trabados”.

“A mí me llamaron anoche de la Democracia Cristiana, no puedo decir quién, preguntando si todavía había posibilidad de ir con nosotros, ya que en la mañana el senador Huenchumilla nos preguntó si es que estábamos en un proceso de lista alternativa y nosotros le dijimos que sí si no se arreglaban las cosas. No busco que no lleguen a un acuerdo, pero yo creo que lo inteligente hubiera sido construir dos listas muy competitivas”, declaró.

“Ahora nosotros hemos invitado partidos que están con Jeannette Jara, que no están en el sistema o en el oficialismo, como el Partido Popular que va a ir con nosotros, también un partido animalista que se llama Alianza Verde, que está en cuatro regiones, incluida la Metropolitana, que también va a ir con nosotros y que están con Jeannette Jara, ese fue el límite”, agregó.

Sobre la posibilidad de que dos listas parlamentarias afecten la visión de unidad y la presencia en el parlamento del sector, Mulet afirmó que “si eso fuese así como lo plantean especialmente los partidos más antiguos, hubieran sido más inteligentes en la negociación para que no hayan otras listas, nosotros pedíamos una negociación bastante razonable. Entonces, si ellos hubieran supuesto que si armar una segunda lista implicaba que iba a haber pérdida de escaños, creo que podrían haber negociado de otra manera. Yo no creo eso, esa afirmación es correcta en la medida que usted diga, a igual cantidad de votantes si usted va en dos listas saca menos parlamentarios, sí. Pero usted con dos listas aumenta el número de votantes, ensancha la base electoral, saca más votos en conjunto y eso disminuye el efecto negativo que puede haber”.

“De manera que hay quienes sostienen que la derecha con dos listas se nos está metiendo hacia el centro con mucha fuerza y creo que hay que hacer esa resistencia también. Tener 366 candidatos parlamentarios saca más votos a Jeannette Jara que teniendo 183 candidatos parlamentarios y la lista también saca más votos”, agregó.