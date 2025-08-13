Diario y Radio Universidad Chile

Kast descarta gobernar por decreto y acusa campaña de desprestigio en su contra

Tras afirmar que el Congreso no era "tan relevante" y sus declaraciones recibieran una crítica transversal, la carta presidencial del Partido Republicano aseguró: “Jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes”.

Presidenciales

La carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a las críticas generadas por sus recientes declaraciones sobre el rol del Congreso Nacional, realizadas durante su participación en el Seminario Moneda Patria Investments 2025.

En dicho encuentro, el abanderado sostuvo que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan”, añadiendo que su equipo está revisando “todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica”.

Las palabras de Kast provocaron reacciones tanto en el oficialismo como en sectores de la oposición. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó las afirmaciones como preocupantes y afirmó que “obviamente merece ser rectificada y aclarada, porque finalmente en democracia tienen que haber contrapesos”.

Frente a estas críticas, el líder republicano reiteró este miércoles su compromiso con la institucionalidad, señalando: “Jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes”. Recordó su experiencia como parlamentario y cuestionó las “campañas de desprestigio y de mentiras”, en alusión a las reacciones de sus detractores.

Además, aprovechó para exigir mayor eficiencia al gobierno, especialmente en temas como seguridad y salud. “Hoy día hay un problema grave, haga la pega. Preocúpese de lo que a usted le corresponde”, insistió, dirigiéndose directamente a Elizalde.

Kast abordó el desempeño de la Contraloría General de la República, contrastando la gestión actual de Dorothy Pérez, con la anterior, de Jorge Bermúdez: “Durante ocho años tuvimos un ente contralor que no hizo su trabajo; hoy llega una nueva contralora que sí hizo el trabajo”.

En tanto, el candidato advirtió sobre el clima político en la antesala de la segunda vuelta, prevista en poco más de cien días: “Las campañas de mentiras, difamaciones, noticias falsas y titulares falsos —de los cuales algunos se toman para después hacer campañas de desprestigio— están recién comenzando”.

