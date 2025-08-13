Los “riesgos” detrás del drástico giro en la campaña de Jeannette Jara

“Menos discurso y más compartir con las personas”. Con esa frase y toda una puesta de escena en su comando, la “nueva etapa” de la campaña presidencial de la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, tuvo su punto de partida.

Como ya había anunciado hace unos días, la apuesta estará en un repliegue de los debates y despliegue en las regiones. Con el lema “Jeannette Jara: Se Mueve por Chile”, la exministra del Trabajo detalló sus nuevos pasos.

“Mi campaña se construye con el diálogo directo con la ciudadanía”, comenzó su discurso Jara. “Priorizando la voz de la gente común por sobre la presión de los grupos económicos y los foros cerrados. Esto no significa que no crea que los debates no sean importantes, por cierto que lo son, pero creo que es necesario equilibrar estos espacios”, aseguró.

De esta manera, busca apostar a un camino similar al de la primaria, potenciando esa cercanía que tuvo en distintas regiones con la gente. Esta gira arrancará el próximo 19 de agosto en Valparaíso, recorrerá el norte en primer lugar para luego desplazarse hacia el sur a fines de mes e inicios de septiembre, para finalizar en Santiago el 14 y 15 de septiembre.

No obstante, un tema que debió afrontar la candidata fueron los “errores” de los últimos días que han derivado de la falta de construcción del programa de gobierno definitivo.

“Eso es lo más interesante de tener una coalición en la cual te apoyan más de nueve partidos y no solo uno. Nosotros tenemos que sumar distintas visiones, eso es casi como Chile. Gente diversa y no gente que tiene una línea fanática de pensamiento único”, expresó Jara, agregando además que el foco central es “que la gente pueda vivir mejor, pueda vivir más tranquila, se mejore la salud pública en Chile, se haga un cambio importante en materia de vivienda y que Chile pueda tener mayor cohesión social”.

Desde el comando de Jeannette Jara van a presentar el nuevo programa de gobierno el 18 de agosto, el mismo día del plazo final para la inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias ante el Servel.

Un “riesgo” para Jara

Esta movida de parte de la campaña de la candidata oficialista ha generado diversas visiones sobre el efecto que puede tener en su ruta presidencial. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile el analista político y académico, Marco Moreno, reconoció que dejar los debates es una jugada que le evitará estar por un tiempo “en espacios hostiles” y no enfrentar contextos donde se pueden repetir errores.

No obstante, proyectó que este rediseño de campaña puede tener un riesgo. “Apostar solo a la conexión afectiva y al despliegue territorial, sin tener un relato económico coherente, puede generar una sensación de adhesión momentánea pero deja flanco abierto para que los adversarios traten de alguna manera de imponer su narrativa”, analizó Moreno.

Moreno va más allá y advierte que la estrategia “sin un marco de relato, de narración, es un terreno que yo creo que es muy propicio para el desgaste prematuro de una campaña”.

“Yo veo un cierto riesgo en que pareciera ser que no preocupa tener estos otros elementos más programáticos resueltos”, complementó, aunque también puso sobre la mesa el hecho de que “es cierto que las elecciones son cada vez menos decisiones racionales, la gente no toma una decisión para apoyar a alguien porque leyó el programa, las elecciones son plebiscitos emocionales, la gente vota por razones no necesariamente racionales”.

“Pero necesitas un marco mínimo para poder también ofrecer soluciones. Porque sino, queda la sensación de que no tienes muchas respuestas para enfrentar los problemas urgentes que tiene el país”, prosiguió en su idea el analista político.

Su “talón de Aquiles”

Para Marco Moreno, la disyuntiva que ha surgido en el comando de Jeannette Jara por la construcción de su nuevo programa es su “talón de Aquiles”.

“Sin un equipo económico visible, sin una narrativa unificada, y pongo mucho acento en el tema de la narrativa, del relato, el riesgo es que la agenda se defina desde los titulares y no desde la estrategia. Por eso que esta decisión de concentrarse en el despliegue territorial, restarse de los debates, puede dar un aire en lo comunicacional, pero sin un programa coherente, esa ventaja se diluye”, explicó Moreno.

A su juicio, el programa debió zanjarse con anticipación para así poner el foco en la estrategia. “Cuando tu dilatas la decisión, es porque no estás tomando acuerdo de cómo enfrentarlo, ahí yo veo un riesgo”, señaló, alertando que pueda producirse al interior del comando una diferencia entre una alianza electoral y una política.

“Estaría mostrando en los hechos de que aquí estamos hablando solo de una alianza electoral, donde lo que preocupa es la ingeniería electoral, los cupos, los distritos, las circunscripciones, pero no hay una unidad que permita hablar que estamos frente a una alianza política”, aseguró Moreno.

¿Jara por el camino de Matthei?

Marco Moreno también abordó la comparación entre lo que llamó el “desorden” en la campaña de Jeannette Jara en los últimos días con lo ya vivido por la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Si bien apuntó que en el caso de la exalcaldesa este se tradujo en algo más estructural, más transversal, en el caso de Jara lo redujo al tema programático.

“Hay acuerdo en el despliegue territorial, hay más o menos acuerdo al respecto de cómo enfrentar esto comunicacionalmente, pero en lo que no hay acuerdo y ahí es donde hay desorden, es en lo programático. Es en el tipo de respuestas que quieren dar a los problemas que el país hoy tiene”, sostuvo sobre la campaña oficialista.

En esa misma comparación, recalcó cómo en el caso de Matthei esto se tradujo en el arribo a su comando de Juan Sutil y Juan Antonio Coloma: “Aquí, en el caso de Jara, también lo que falta es eso: frente al desorden programático, se requiere que se ponga orden. Pero para los ciudadanos, podemos sospechar de que si eso no es posible, es porque las diferencias son bastante más profundas de lo que suponemos al interior del comando”.