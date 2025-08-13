Mineduc convoca jornada nacional contra la violencia tras incidentes en liceos emblemáticos

Atendiendo a los lamentables episodios ocurridos durante el año en algunos establecimientos educacionales y sus entornos, el Ministerio de Educación convoca a la Jornada Nacional “Presentes contra la violencia”, que se realizará el jueves 21 de agosto en jardines infantiles, escuelas y liceos de todo el país.

Dos jornadas de violencia se vivieron en liceos emblemáticos en menos de tres días esta semana. Primero, este lunes un docente del Internado Nacional Barros Arana (INBA) fue rociado con combustible por un encapuchado. Y este miércoles estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria, ubicado en la comuna de Providencia, cortaron el tránsito en las inmediaciones del establecimiento y generaron destrozos al interior del recinto escolar.

La convocatoria del Ministerio de Educación es voluntaria para todos los establecimientos, sin distinción de dependencia (municipales, SLEP, particulares subvencionados, particulares pagados) y contará con actividades diferenciadas, según la edad de las y los estudiantes, desde párvulos de jardines infantiles (nivel medio mayor) hasta estudiantes de 4° medio.

Para ello, el Mineduc habilitó el sitio presentescontralaviolencia.mineduc.cl, que contiene propuestas metodológicas para que las comunidades educativas realicen su jornada de acuerdo a sus necesidades y matrícula. El material está pensado para cuatro grupos educativos: nivel medio mayor; prekínder a 2° básico; 3° básico a 6° básico; y 7° básico a 4° medio.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que: “Nuestro país atraviesa por un momento complejo, que tiene que ver con el deterioro de la convivencia. Necesitamos de forma urgente conversar sobre nuestras diferencias. Por eso es que convocamos a todas las comunidades educativas a reflexionar sobre el impacto de la violencia en nuestras vidas y a buscar mecanismos que nos permitan contar con espacios educativos que promuevan el bienestar”.

Para preparar la jornada y amplificar su alcance, el ministro Cataldo sostuvo reuniones con diversas autoridades e instituciones cuyas preocupaciones contribuyeron a dar forma a esta actividad. En esos preparativos participaron el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; la Asociación Chilena de Municipalidades; el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali; y la Mesa Ampliada UNE Chile, que reúne a las iglesias evangélicas.

La información que se levante tras la jornada de reflexión tiene por objetivo contribuir a la mejora continua de las políticas educativas orientadas a fortalecer la convivencia y prevenir la violencia escolar.

Acciones por la convivencia educativa

La Jornada Nacional “Presentes contra la violencia” se suma a distintas acciones que el Mineduc ha impulsado en esta materia. Una de ellas es el proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que está en tramitación en el Congreso y que propone un nuevo estándar para la gestión interna de la convivencia, recogiendo propuestas de otras mociones presentadas a propósito de los trágicos casos de los estudiantes Katy Winter y José Matías, y de la profesora de Antofagasta, Katherine Yoma.

Otra iniciativa es el Programa Comunidades Educativas Protegidas, que se enfoca en la prevención y abordaje de la violencia en contextos educativos de 66 comunas priorizadas, trabajando para fortalecer la convivencia escolar y promover el bienestar socioemocional.

También se están implementando los Patrullajes Preventivos Inteligentes en entornos educativos, en 44 comunas priorizadas del país, una innovadora solución tecnológica que utiliza inteligencia artificial para optimizar la seguridad alrededor de establecimientos educacionales, usando una plataforma de gestión operativa desarrollada por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Además, el Mineduc está aplicando el Programa A Convivir se Aprende, que fortalece los equipos de gestión y de convivencia escolar de los establecimientos subvencionados para prevenir situaciones de violencia, que el año pasado trabajó en 149 comunas, apoyando a más de mil 760 comunidades educativas; y el Programa Habilidades para la Vida, que busca promover el autocuidado, el bienestar y la convivencia dentro de las comunidades educativas, beneficiando el año pasado a 747 mil 495 estudiantes desde prekínder a IV medio. Y en mayo de 2024 se actualizó la Política Nacional de Convivencia Educativa, instrumento que establece un nuevo marco de acción respecto al aprendizaje socioemocional.