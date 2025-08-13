Oficialismo avanza con listas paralelas, pese a llamados del Gobierno y Jeannette Jara

Luego de que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) abandonaran la mesa de negociación para construir una nómina paralela, este miércoles seis de los ocho partidos pertenecientes a la Alianza de Gobierno, junto a la Democracia Cristiana, continuaron los esfuerzos por lograr conformar una lista parlamentaria “mayoritaria” de centroizquierda.

Las y los secretarios generales iniciaron con reuniones bilaterales desde las 09:00 de la mañana y una sesión plenaria a las 11 horas. Mientras que a las 18:30 fueron citados, además, las y los presidentes de partido. Por otro lado, durante el día, representantes del pacto paralelo se reunieron en la sede de la FRVS.

Ante dicho escenario, el Gobierno expresó su preocupación porque, lo que fue un mandato del propio Presidente Gabriel Boric, no se esté cumpliendo. Tanto el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, como la vocera de Palacio, Camila Vallejo, llamaron a perseverar en los esfuerzos por la unidad, señalando que el camino ideal no es que existan dos pactos.

En particular, la portavoz de La Moneda indicó: “Nosotros hemos insistido en el llamado a la unidad, independientemente que los partidos son los entes que negocian la conformación de las listas parlamentarias. Entendemos que ese es su trabajo, pero es un trabajo que no se termina hasta que se inscriban los pactos”.



Este mensaje también fue reforzado por la candidata del sector, Jeannette Jara. “Efectivamente, creo que la unidad es el mejor camino. También sé que los partidos han hecho esfuerzos y que en este caso, como señalé anteriormente, hay nueve partidos. Por tanto, voy a esperar hasta el minuto en que el pacto se inscriba, concentrando mi esfuerzo no en lo que están discutiendo los partidos, sino que con la gente en la calle”, sostuvo.

Sobre estos llamados fue consultado el secretario general del PPD, José Toro Kemp, quién apuntó a que dicho objetivo solo depende de la “voluntad” de la FRVS y AH.

Mientras, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, indicó que si bien con el paso de las horas se aleja la posibilidad, “nosotros seguimos llanos a que si vuelven porque, como dice el refrán, el que se fue sin que lo echen vuelve sin que lo llamen, nosotros estaríamos disponibles siempre”.

En respuesta, el líder y diputado de la FRVS, Jaime Mulet, optó por cerrar las puertas a dicha opción. “Somos actores serios. Esta no es una decisión antojadiza y no somos de los que usan ese tipo de formas para negociar. Si nos vamos, nos vamos. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. No fuimos oídos, diría, como debió haberse oído. Hay partidos, por ejemplo, que tienen 20 diputados y piden 45. Ahora nosotros tenemos dos porque la otra vez competimos en cuatro regiones y ahora estamos en 16. Pedíamos seis o siete lugares específicos. Entonces, creo que la falta de inteligencia es evidente”.

Cabe destacar que en el marco de estos encuentros, existía incertidumbre respecto a la posición de la Democracia Cristiana, ya que fue el propio Mulet quién en Radio Universidad de Chile admitió que personeros de la falange lo habrían contactado para sumarse a esta segunda lista.

Al respecto, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, señaló que esas llamadas podrían corresponder a excamaradas y descartó seguir el camino de la FRVS y a AH. “Debe ser que son llamadas de excamaradas que le tienen mucho cariño. La Democracia Cristiana cumple un mandato político que la Junta Nacional en forma precisa nos dio. No olvidar que señaló que el domicilio político de la DC es la centroizquierda. Aquí estaré cumpliendo dicho mandato”, aseguró.

La intención de la lista “de mayorías” es inscribir el pacto este jueves a las 13 horas ante el Servicio Electoral (Servel). Hasta el cierre de ésta nota, voces al interior de la negociación señalaban “falta que cedan más”.