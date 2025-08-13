"Quererte morena a muerte": la joya de Patricio Manns que unió a Gepe e Inti Illimani

“Dulce y morena, frágil y esquiva. Flor de tierra montañesa bajó a la orilla. Bajó grácil y morena, dulce y esquiva. Pechos de rosa, flor dividida”. Esos son los versos con que Patricio Manns, figura esencial de la música popular chilena, arrancaba “Quererte morena a muerte“. Una pieza que data de los años 60, cuyos arreglos fueron obra del compositor chilote Edmundo Vásquez y que en 1992, casi dos décadas después, fue integrada en el disco “Andadas” de Inti Illimani.

En esa primera versión, eran las voces de Jorge Coulón y Max Berrú —miembro fundador del grupo, fallecido en mayo del 2018— las que protagonizaban un dueto que por estos días volvió a tomar nuevos ribetes. Esta vez, mediante la interpretación del destacado músico Daniel Riveros, conocido popularmente como Gepe.

“Recibí la invitación hace un tiempo. Esta canción no la tenía tan presente. No había escuchado ese disco, ‘Andadas’, hace un montón de tiempo. Pero por ahí revisé la versión de Patricio Manns, que compuso la canción. Bellísimo. Y está en esa onda que tuvo, me da la impresión, en los 80 y finales de los 70, del español antiguo, de la música con aires más medievales. Me gusta eso”, comentó sobre esta colaboración, que además se enmarca en las celebraciones previas a las seis décadas de los Inti.

“Me encantó la canción. Tiene un arreglo además maravilloso que hicieron aquí los chiquillos, y yo feliz de participar“, sumó. “La grabación fue increíble y la sesión en vivo está muy bella. Lo disfruté muchísimo. En cuanto a colaboraciones es una de mis favoritas entre las canciones que he hecho últimamente”.

Sin embargo, también es una reversión cargada de simbolismos, pues no solo se trata de una composición que involucra a dos nombres fundamentales de la historia de los Inti —como son Manns y Berrú—. Además, es un tema que forma parte del repertorio discográfico de la banda que, a la fecha, nunca ha sido interpretado en un concierto.

“Darnos el desafío de montar este tema incluye también el desafío de reemplazar la voz de Max, que es una voz muy característica del grupo, muy dulce, y creo que Gepe lo hizo espectacular“, valoró Camilo Lema, contrabajista de la banda.

“Como dice Jorge, siempre andamos rodeados de fantasmas buenos, de los que nos queremos hacer acompañar“, añadió Daniel Cantillana, otro de los músicos que forman parte de la camada más joven de los Inti. “Por lo demás, el Manns sin duda es un pilar fundamental en el quehacer del grupo. De alguna manera, él actualizó todo el lenguaje poético y construyó una forma distinta. Porque el Inti parte en la música bien folclórica, desde la raíz de la música boliviana. Las primeras presentaciones del grupo eran de música boliviana, básicamente”.

“Después, es él quien abre la puerta a un lenguaje poético de alto vuelo que marca a fuego toda la obra del grupo de ahí para adelante. También Max Berrú, como fundador del grupo y pilar humano. Yo no tuve la suerte de compartir tanto con él, pero los compañeros que estuvieron a su lado hasta el 97, que fue el año en que Max se retiró, contaban que era un personaje absolutamente fundamental dentro del entramado humano del grupo. Desde las anécdotas hasta su forma cariñosa”, añadió Cantillana.

Un folclor imaginario

En estricto rigor, la colaboración de Gepe con Inti Illimani responde a una relación que el músico ya venía tejiendo desde los inicios de su carrera. “Mi relación con el folclore fue súper de encontrar músicas que me parecían frescas, así de simple. Una vez en el colegio me peleé con un amigo, y el día que nos reconciliamos, él tenía puesto ‘Angelita Huenumán‘ del Víctor (Jara). Esto fue hace muchos años atrás, y siempre me quedó marcado. Creo que desde ese momento fui más consciente acerca de la música, por lo menos inspirada en el folclore. No sé si directamente Víctor sea folclore, pero se inspiró mucho en eso”, recapituló.

“Ahí descubrí el Conjunto Millaray, el Cuncumén, y me hice más consciente justamente del Inti, del Quilapayún y estas bandas. En ese primer momento fue intuitivo, y luego de eso pude conocer a la señora Margot Loyola. Eso fue una nueva etapa. Hicimos un disco y conocí a gente que aprendió con ella, al Miguelito Molina, a la Claudia, que son gente bastante joven y que estuvieron en los últimos momentos con ella. Eso abrió una etapa nueva de aprendizaje profundo. Y en eso me mantengo hasta el día de hoy“, explicó Gepe.

Es en ese contexto donde la música de los Inti cobra un valor especial: “Es una banda que desde siempre me ha parecido que liga el folclor con la música seria, grande, docta. No hay ningún grupo que lo haga de esa manera, o por lo menos que sea así de conocido y de importante. Y eso me llamó siempre la atención, de chico, que el folclor sonara docto”.

“Para mí tendía a ser algo más intuitivo. Y lo de los Inti tenía un corazón de intuición y de tierra, pero al mismo tiempo estaba elaboradísimo. Pensé en Luis Advis o Sergio Ortega, esa gente que hace este folclore un poquito más orquestado, clásico. Y tienen canciones preciosas. Es una banda que me ha acompañado incluso sin darme cuenta, desde muy chico, y que me vengan a invitar me parece genial”, añadió el artista.

Admiración que resulta recíproca. “Cuando lanzaron ‘Gepinto’ estaba viviendo en Viña, y apareció la crítica diciendo que Gepe era el ‘nuevo Víctor Jara‘”, confidenció Cantillana sobre sus primeros acercamientos con la obra de su colega. “Fui a darme una vuelta a la tienda de discos y escuché un pedacito de cada canción. Me quedé super metido y fui a un concierto en el Teatro Mauri. Y estuve todo el show ahí, en un rincón, solo. Pensé en que, bueno, si es el nuevo Víctor Jara, tengo que escucharlo”.

“Y sí sentí que había una cosa como folclórica. Quedé muy intrigado y estuve hasta el final del concierto. De hecho, me fui a la casa pensando en la relación con el Víctor, que me parecía que no tenían tanto que ver, pero había algo que le hacía un clic a la prensa, o por lo menos a la gente que lo decía”, expresó.

Por otro lado, los músicos de Inti Illimani adelantaron que la unión con Gepe es una de las tantas que tienen planificado lanzar durante los próximos meses y con diversos artistas invitados. La próxima de ellas, con La Combo Tortuga.

Un recorrido que tendrá otro de sus grandes hitos con los conciertos agendados para el 26 y 27 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes, bajo el título “Camino a los 60 años”.