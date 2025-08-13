Licencias médicas: Colmed propone cambios al Subsidio por Incapacidad Laboral y su fiscalización

La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, en compañía de los miembros de la Mesa Directiva Nacional del gremio, presentaron este miércoles una propuesta integral para reformular el sistema de licencias médicas en Chile y el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL).

El documento, que será entregado al Congreso y al Ministerio de Salud, contempla siete ejes y 27 medidas orientadas a fortalecer esta herramienta, garantizar el derecho a la salud de las y los trabajadores y proteger el ejercicio ético de la medicina.

La iniciativa surge en medio de la desconfianza creciente hacia el sistema actual, tensionado por el uso fraudulento de las ciencias médicas. Lo que puso en tela de juicio la sostenibilidad del sistema y su legitimidad social y sanitaria.

En ese contexto, la líder del gremio destacó que la propuesta se ha “trabajado de una manera muy concienzuda, en ella hemos tenido desde consulta a nuestros colegiados, reuniones con expertos y un trabajo de nuestros salubristas que ha sido muy dedicado en esta materia”.

“Creemos que nuestra propuesta aborda en forma integral el instrumento y lo releva como lo que es: una medida importante de la seguridad social que involucra muchos costos”, señaló Arriagada, destacando que el gasto en licencias médicas alcanzó los tres billones de pesos.

La propuesta también contempla eliminar los tres días de carencia para el pago de licencias, unificar los plazos entre Fonasa e Isapre y establecer protocolos para casos de salud mental y cuidado de personas dependientes.

“Todos sabemos que la primera causa de licencia es hoy día la patología de salud mental y también sabemos que tenemos que resguardar esa prescripción de reposo”, enfatizó Arriagada.

Respecto a los grandes emisores y el uso fraudulento del sistema, la presidenta del Colmed propone fortalecer la fiscalización y mejorar la coordinación entre entidades como el Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), Superintendencia de Seguridad Social (Suceso), Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Nosotros creemos que tanto Compin como Suceso tienen que tener interoperabilidad de sus datos (…) pero además tiene que enriquecerse de personal que sea capaz de autorizar en un plazo definido el pago de las licencias a los pacientes que las esperan pero además, que sea capaz de fiscalizar adecuadamente la licencia, la duración de la misma y los casos complejos”, afirmó.

“Hoy lo que el Colegio puede hacer, es someter a los médicos a una investigación, que lo hemos hecho en la medida que nos hemos enterado de los casos”, explicó la presidenta, añadiendo que más de 75 médicos enfrentan procesos en tribunales de ética.

Entre los ejes de la propuesta se incluyen el fortalecimiento de la formación médica, la fiscalización del fraude, la mejora en los tiempos de pago de subsidios, el cuidado de licencias prolongadas, la incorporación de licencias especiales para cuidadores, el rol del empleador en la reincorporación laboral, y el resguardo ético de la profesión.

Cada uno de ellos fue elaborado mediante un proceso participativo, que incluyó consultas a más de seis mil médicos de todo el país, encuentros con especialistas y sociedades científicas, análisis de datos estadísticos y revisión de iniciativas legislativas previas.

En ese sentido, Arriagada subrayó que el gremio busca “salir fortalecido” de esta crisis, con un sistema más justo, transparente y eficiente. “La verdad tenemos mucho que hacer. La Fiscalía hará lo suyo, las policías harán lo suyo. Nosotros estamos hoy día en el marco del grueso de que podamos tener las herramientas para ocupar bien este instrumento, (…) mejorar las condiciones de trabajo y que esto no determine un deterioro en la salud de las personas”, concluyó.