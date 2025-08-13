Diario y Radio Universidad Chile

Remo chileno cierra con broche de oro en Asunción y consolida dominio histórico

La delegación nacional sumó dos oros y un bronce en el último día de la disciplina, alcanzando ocho títulos en trece pruebas y confirmándose como la gran potencia continental.

El remo chileno tuvo un cierre perfecto en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, sumando en la jornada final dos medallas de oro y un bronce que ratifican su supremacía en aguas paraguayas.

La primera victoria del día llegó en el Cuatro Pares de Remos Cortos Femenino, integrado por Amanda Araneda, Felipa Rosas, Antonia Pichott y Antonia Liewald, quienes se impusieron con un tiempo de 6:46.54, superando a Brasil y Paraguay. Luego, en la versión masculina, Martín Arcos, Vicente de Jong, Benito Rosas e Ignacio Wilson lograron un emotivo bronce tras un ajustado final frente a Cuba (oro) y Brasil (plata).

El broche de oro lo puso el Ocho Mixto con Timonel, donde Camila Cofré, Emilia Liewald, Emily Serandour, Josefa Ceballos, Bastián López, Rodrigo Paz, Pedro Labatut, Benjamín Menjiba y Antonia Liewald dominaron con 6:03.21, dejando atrás a Brasil y Paraguay.

Con estas tres preseas, el remo nacional se despide de Asunción como el deporte más exitoso del certamen, con ocho oros, tres platas y un bronce en trece finales disputadas, un rendimiento que ningún otro país logró igualar.

El éxito de la disciplina se suma a lo conseguido un día antes, cuando Chile celebró dos títulos más en el remo —con Camila Cofré y Emilia Liewald en el Dos sin Timonel y el Ocho con Timonel femenino— además de triunfos en el ciclismo de pista, que aportó dos oros en persecución por equipos, y medallas en judo y natación.

El Team Chile totaliza hasta ahora 27 medallas en Asunción (13 oros, 6 platas y 8 bronces), ubicándose en el segundo lugar del medallero y reafirmando su condición de potencia juvenil en el continente.

