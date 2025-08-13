Tres de cada cuatro denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se archivan

El archivo se ha convertido en la salida más frecuente en las investigaciones por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (NNA), según el último estudio de Fundación Amparo y Justicia, elaborado con datos del Ministerio Público, sobre el ingreso y la tramitación de causas por este tipo de agresiones.

“El archivo de una causa no significa que no haya ocurrido un delito. Nos preocupa que esta respuesta institucional se esté debilitando y que las víctimas pierdan acceso a la justicia”, explica Loreto Moore, directora ejecutiva de la organización.

Entre los factores que podrían explicar esta tendencia y que precisa el estudio, es la complejidad de investigar agresiones sexuales contra NNA, especialmente aquellos cometidos en entornos digitales o por agresores desconocidos. “También por la aplicación tardía de diligencias clave como la entrevista investigativa videograbada”, señala Moore.

Por su parte, Nicolás Pietrasanta, jefe de Estudios y Políticas Públicas de Fundación Amparo y Justicia, afirmó que “es urgente contar con criterios definidos para decretar el archivo de causas y con más instancias de revisión, tanto dentro del Ministerio Público como externas e independientes, que permitan evaluar la justificación de estas decisiones y, cuando corresponda, reconsiderarlas”.

Baja cobertura y aplicación tardía de la entrevista investigativa videograbada



La entrevista investigativa videograbada, regulada por la Ley 21.057 y que se empezó a implementar en Chile en 2019, es una herramienta clave para obtener testimonios de calidad, proteger a las víctimas y aumentar las posibilidades de condena.

Sin embargo, en 2024 solo el 40,1% de las víctimas denunciantes accedió a esta técnica, y en el 57,8% de esos casos se aplicaron más de un mes después de la denuncia, lejos de los estándares internacionales que recomiendan realizarla en un plazo de 7 a 15 días.

“La evidencia que hemos recopilado en un estudio que realizamos junto a Fundación Paz Ciudadana, confirma que la aplicación de la entrevista investigativa videograbada aumenta significativamente las probabilidades de que un caso avance en el proceso penal. Por eso, su uso oportuno por parte de las instituciones responsables es clave para obtener justicia”, afirmó Pietrasanta.

Perfil de las víctimas y evolución de las denuncias

Entre 2006 y 2024, las denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se cuadriplicaron, pasando de 9 mil 693 a 40 mil 754 casos anuales. El 87,6% de las víctimas en 2024 tenía entre 6 y 17 años, mientras que el 12,4% eran menores de 6 años, lo que podría evidenciar dificultades para detectar el abuso en la primera infancia. El 82% de las víctimas fueron niñas o adolescentes mujeres, aunque los casos que involucran a varones crecieron del 13,9% en 2022 al 18% en 2024.

En cuanto a la distribución geográfica, las tasas más altas de denuncias se registraron en Arica y Parinacota, Aysén y Ñuble.