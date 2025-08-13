Ucrania: Rusia logra su mayor avance en 24 horas en más de un año

Mientras los europeos se consultan, el ejército ruso avanza. El martes 12 de agosto logró su mayor avance en 24 horas en territorio ucraniano en más de un año, mientras que su progresión se acelera desde hace varias semanas, según el análisis de la AFP de los datos proporcionados por el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja con el Critical Threats Project (CTP). Moscú reivindicó así la toma de dos localidades en el este de Ucrania este miércoles.

A pocos días de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, y al tiempo que los europeos multiplican las conversaciones para presionar al presidente estadounidense para que Volodimir Zelenski participe en la reunión prevista para el viernes 15 de agosto en Alaska, las tropas de Moscú avanzaron o reivindicaron más de 110 km² adicionales el 12 de agosto con respecto al día anterior, algo que no ocurría desde finales de mayo de 2024. En las últimas semanas, solían necesitar seis días para avanzar tanto.

Dos localidades del este de Ucrania tomadas por el ejército ruso

Rusia reivindicó este miércoles la toma de dos localidades del este de Ucrania, en una zona estratégica donde Moscú ha realizado en los últimos días rápidos avances que auguran un posible avance de gran envergadura. En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus unidades habían conquistado las localidades de Nykanorivka y Suvorovo, situadas al suroeste de la ciudad cuartel de Dobropillia, en la región de Donetsk. Estas dos aldeas se encuentran a pocos kilómetros al sur de un importante y rápido avance de las tropas rusas señalado el martes por el ejército de Kiev y los observadores militares ucranianos.

Un mapa del frente, publicado por el sitio web de análisis militar DeepState, cercano al ejército ucraniano, muestra un estrecho corredor que sigue bajo control ruso en esta zona, lo que amenaza a Dobropillia, situada al noroeste de Pokrovsk, una ciudad minera que ha sido el epicentro de los combates durante meses.

El martes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó que “grupos” de soldados rusos habían avanzado en este sector unos 10 km, pero minimizó su fuerza, asegurando que se trataba de soldados de infantería sin equipo pesado que serían “pronto” destruidos.

Las fuerzas de Kiev, menos numerosas y peor equipadas que las del Kremlin, llevan meses a la defensiva, especialmente en la región de Donetsk, prioridad de Moscú, que reclama su anexión. Esta zona, situada al este, es el principal escenario de los enfrentamientos entre rusos y ucranianos desde hace dos años.

Aproximadamente el 70% de los avances rusos en territorio ucraniano en 2025 se han producido en esta parte del frente. Moscú reclama la anexión de esta región desde septiembre de 2022. De facto, a 12 de agosto, controla al menos parcialmente o reclama el 79%, frente al 62% de hace un año.