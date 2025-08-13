Ulda Figueroa, experto UC por alza en secuestros: "Todavía es un número manejable"

Casos emblemáticos como el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya o el del empresario Rodrigo Cantergiani, han puesto en la palestra el fenómeno de los secuestros y el alza en su número que se ha registrado en los últimos años.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el coordinador del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, Ulda Figueroa, quien se refirió a la manera en que este delito ha evolucionado en nuestro país y a las medidas que el Estado puede adoptar.

El también investigador del Núcleo Milenio de Complejidad Criminal afirmó que de acuerdo a los datos de Fiscalía, “efectivamente hay un aumento en la frecuencia de los secuestros entendido en términos bien generales”. “De un universo de 400, hasta un universo que va en torno a los 800 casos”, dijo.

Sin embargo, Figueroa observó que eso “hay que verlo con lupa, porque el dato agrupa cosas que se llaman todas secuestro, pero que consisten en cuestiones que son bien distintas”.

“Agrupan desde los casos que han sido objeto de mayor preocupación por parte de los medios de comunicación y la opinión pública en los últimos días, que son los secuestros extorsivos. O sea, cuando se priva de libertad a una persona para pedir a cambio de su rescate una suma de dinero; pero también otros eventos que tienen naturalezas bien distintas, como las situaciones de secuestros que se producen en contextos más de violencia intrafamiliar o de conocidos, problemas más bien interpersonales”, explicó.

Según el abogado, los secuestros extorsivos —usualmente perpetrados por el crimen organizado— representan entre un 20 y un 25% de los secuestros en Chile, pero también habría que ver este dato con cuidado, porque “han tenido un aumento en los últimos tres años”. “Se pasa de 40 o 45 casos hace un par de años, a los casi 120 casos en el 2024”, señaló.

“Si bien, la mala noticia es que esto se esté haciendo más prevalente, la buena noticia, entre comillas, es que todavía es un número que es razonablemente manejable. Es un número que si uno lo compara con lo que ocurre en otros países del mundo, de América Latina, no es todavía especialmente alto y que por lo tanto, todavía es un fenómeno que puede ser objeto de control más intenso por parte del Estado”, estimó.

Justamente, consultado sobre las acciones que deben tomar las instituciones para disminuir el número de secuestros, Figueroa destacó lo que se está haciendo la Fiscalía con los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

“Allí, fundamentalmente lo que se hace, a diferencia de lo que se venía haciendo antes, es tener equipos multidisciplinarios integrados no solo por fiscales, abogados o policías, sino que también por analistas criminales, por profesionales de atención a víctimas, que están permanentemente de turno y que reaccionan ágilmente y tempranamente ante las denuncias, se constituyen en el sitio del suceso y son capaces además de, sostener las investigaciones de estos casos en el tiempo”, detalló.

Este último elemento, dijo el experto, es de suma importancia en el caso del crimen organizado y “el ECOH ha empezado a generar una estrategia de trabajo que probablemente no ha llegado todavía al punto de masivamente poder afectar el funcionamiento de las organizaciones, pero va en un camino provisorio hacia esa dirección y sin duda, la próxima instalación de la Fiscalía Supraterritorial va a ayudar a generar más capacidades en ese sentido”.

De todas maneras, Figueroa aseguró que aún hay ámbitos en los que se puede avanzar, como es el caso de la prevención para que niños y jóvenes no entren en las estructuras del crimen organizado.

El investigador de la Universidad Católica indicó que la complejización de las organizaciones delictivas ha coincidido con “un incremento en los niveles de deserción escolar, especialmente con posterioridad a la pandemia del coronavirus, lo que es un terreno fértil para que jóvenes que abandonan el sistema escolar puedan encontrar en estas organizaciones un grupo de pertenencia”.

“Entonces, un punto donde el Estado podría continuar avanzando es en poder detectar a estos jóvenes, identificar estos barrios y poder quitarle a las organizaciones criminales el acceso a estas personas que después son los soldados”, remarcó. A juicio de Figueroa, tomar medidas en ese sentido no impactaría de aquí a 10 o 15 años, “sino que tendría efectos inmediatos”.