Año XVIII, 24 de febrero de 2026


Carabineros detuvo al supuesto autor intelectual del crimen de Ronald Ojeda

El OS9 de la institución realizó la detención mientras llevaba a cabo diligencias de órdenes de entrada y registro en la calle Santa Petronila, Estación Central, donde también se incautaron especies relacionadas con el homicidio del "Rey de Meiggs".

Nacional

Personal del OS9 de Carabineros, y no la PDI como se informó inicialmente, detuvo al ciudadano venezolano sindicado como autor intelectual del secuestro con homicidio del teniente Ronald Ojeda.

Se trata de Alfredo José Henríquez Pineda, 30 años, alias “El Gordo Álex”, líder de la facción Los Piratas del Tren de Aragua, quien cayó anoche en un operativo en Estación Central. Su detención se amplió para el lunes a las 11 horas.

La detención se produjo mientras funcionarios del OS9 realizaban diligencias en cumplimiento de órdenes de entrada y registro, emanadas por el Ministerio Público, en un inmueble ubicado en calle Santa Petronila, Estación Central.

En el lugar, al efectuar las verificaciones de identidad, se estableció que el sujeto mantenía vinculación con la causa que indaga la Fiscalía ECOH. De manera inmediata, se coordinó con el ente persecutor la orden de detención, la que fue ejecutada en el lugar.

En cumplimiento de lo instruido por el Ministerio Público, el detenido fue trasladado hasta la 3ª Comisaría de Santiago, donde posteriormente fue entregado a la Policía de Investigaciones para la continuidad de las diligencias, dado que esa institución posee la orden de investigar el caso.

En dicho domicilio de calle Santa Petronila, en la comuna de Estación Central, también se lograron otras detenciones y la incautación de especies relacionadas con otro delito investigado: el homicidio del comerciante José Reyes Ossa, el “Rey de Meiggs”.

Carabineros reiteró su compromiso de colaborar con todas las entidades competentes para esclarecer los hechos, subrayando que el combate al crimen organizado requiere de un trabajo conjunto y coordinado entre las distintas instituciones.

