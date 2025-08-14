Caso Ronald Ojeda: Fiscalía suma nuevos antecedentes y reafirma la posibilidad de un crimen político

Tras la detención de Alfredo Henríquez Pineda, alias “Gordo Alex”, vinculado al Tren de Aragua y al secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, las autoridades entregaron nuevos antecedentes que refuerzan la tesis política del crimen y advierten sobre la capacidad de rearticulación de esta organización criminal.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó el trabajo colaborativo entre ambas policías y el Ministerio Público. Sobre la misma, subrayó la gravedad del caso.

“El Ejecutivo considera que la investigación del crimen de Ronald Ojeda es extremadamente grave, que tiene ciertas particularidades que no tienen otros crímenes cometidos por organizaciones criminales en Chile. (…) El Gobierno no le ha bajado el perfil, este es un delito extremadamente grave”, declaró.

El secretario de Estado confirmó que el Gobierno comparte la tesis esbozada por el Ministerio Público. “El fiscal Barros ha esbozado una tesis respecto a la cual el Ejecutivo comparte. (…) Quienes sean autores directos o intelectuales de cualquier crimen que se cometa en el país, y secuestro en el extranjero, será requerido conforme a las reglas que están reguladas para este efecto”, señaló.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI), la prefecta general Consuelo Peña confirmó que el detenido es miembro de “Los Piratas”, facción del Tren de Aragua, y que su captura se logró gracias a la coordinación interinstitucional.

“Queremos darle cuenta a la ciudadanía de la detención de una persona vinculada a una organización criminal que estaba siendo investigada tanto por la Policía de Investigaciones en coordinación con el Ministerio Público por diversos delitos, entre ellos, el más importante a destacar tiene que ver con el crimen que afectó a un ciudadano venezolano de nombre de Ronald Ojeda”, expuso.

Por su parte, el fiscal regional de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, reafirmó que siguen “sosteniendo la tesis de que es un hecho político”.

“¿Qué hechos hemos tenido anterior al 21 de febrero del 2024 y posterior al 21 de febrero del 2024 que tengan las mismas características del secuestro y posterior a homicidio del teniente Ronald Ojeda? La respuesta es ninguno”, complementó.

Asimismo, explicó que Henríquez habría salido del país tras el crimen y regresado con un rol jerárquico más alto dentro de la organización. “Lo que nosotros hemos logrado establecer hasta el momento es que tiene niveles de jerarquía actualmente, que no tenía tal vez al momento en que participa en la comisión del secuestro de Ronald Ojeda Moreno”, sostuvo.

Por su parte, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, advirtió sobre la intención del imputado de reorganizar la estructura criminal en Chile: “Presumimos que este sujeto regresó a nuestro país con la finalidad de rearmar los distintos brazos de esta estructura transnacional. Por eso es tan importante la detención de este peligroso delincuente”.

Por su parte, el titular de Seguridad afirmó que como Gobierno tomaron medidas para prevenir este tipo de situaciones. “Hemos insistido y promovido las prisiones preventivas en esos casos, porque es una manera de sacarlos de circulación”, comentó.

Las autoridades coincidieron en que el Tren de Aragua mantiene una estructura jerárquica, capaz de operar en distintos países y de recomponerse. La audiencia de formalización contra Alfredo Henríquez se realizará el lunes 18 de agosto, donde se espera que se entreguen nuevos antecedentes sobre el rol del detenido y sus vínculos con otros delitos relacionados a nivel nacional.