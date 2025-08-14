Diario y Radio Universidad Chile

Catalina Lorca conquista un bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú

Catalina aún debe competir en los 1.000 metros (20:20 de hoy, hora chilena ) antes de cruzar el mundo y dirigirse a Asunción, donde defenderá al Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior.

Deportes

La patinadora Catalina Lorca consiguió la segunda medalla para el Team Chile en los Juegos Mundiales, luego de haber sido bronce en los 500 metros + D en Chengdú (China).

La especialista, de 20 años, fue tercera entre quince competidoras, al marcar un tiempo de 44.372 segundos. En el podio escoltó a la belga Fran Vanhoutte (44.231) y a la taiwanesa Liu Yi-Hsuan (44.251), oro y plata, respectivamente.

Esta fue la primera presea para Catalina en un evento de esta envergadura. “Estoy súper orgullosa. Es mi primera medalla mundial como adulto, así que fue una experiencia muy linda. Venía de un proceso bastante largo y al final se logró este resultado”, comentó.

Catalina aún debe competir en los 1.000 metros (20:20 de hoy, hora chilena) antes de cruzar el mundo y dirigirse a Asunción, donde defenderá al Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior.

Con esta medalla y la de Valentina Toro en karate, el Team Chile suma 18 medallas (cuatro oros, siete platas y siete bronces) en la historia de los World Games. Diez de ellas han sido conseguidas por patinadores.

