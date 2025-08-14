Cecilia Vicuña lanzará dos libros en FILUNI como parte de la comitiva de la Universidad de Chile

Bajo el lema “El español, el idioma de la cultura y la ciencia”, entre el 26 y el 31 de agosto se realizará en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la UNAM la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI). El evento busca consolidar el vínculo cultural entre universidades públicas latinoamericanas y promover el diálogo entre arte, literatura y pensamiento crítico.

Como parte de la programación —que incluye más de 60 actividades de la Universidad de Chile, invitada de honor— la artista Cecilia Vicuña, reconocida internacionalmente por una obra que entrelaza poesía, activismo y visualidad, presentará dos publicaciones editadas por la Universidad de Chile con el patrocinio de Fundación Arte Precario. La cita será el viernes 29 de agosto, a las 13:00 horas de Chile (15:00 horas de México), en la sala Foro Sin Fronteras.

Las obras son: Precario / Precarious, primera reedición chilena del libro bilingüe publicado en Nueva York en 1983 por Tanam Press y QUIPOema, primera traducción al español del texto original publicado en Estados Unidos por Wesleyan University Press en 1997.

Ambos títulos, considerados pioneros del movimiento de la ecopoesía, acaban de ser publicados por la Editorial Universitaria de Chile. Los volúmenes reúnen diversas formas de poesía espacial creadas por Vicuña, mediante interacciones entre dispositivos visuales y escritos. Incluyen trabajos como su primera exposición Otoño (1971), donde llenó una sala del Museo Nacional de Bellas Artes con hojas secas del Parque Forestal, o Vaso de leche (1979), realizada en Bogotá, en la que derramó un vaso de líquido blanco frente a la Quinta de Simón Bolívar para denunciar muertes infantiles por leche contaminada.

El lanzamiento será transmitido en vivo por TV UNAM, UCHILE TV y el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Al respecto, el director ejecutivo de Fundación Arte Precario, José de Nordenflycht, señaló que: “La Fundación Arte Precario, dedicada a la puesta en valor de la obra y el pensamiento de Cecilia Vicuña, celebra este nuevo reconocimiento de la Universidad de Chile que ampliará la circulación hacia nuevos lectores en toda Latinoamérica”.

La participación de Cecilia Vicuña forma parte de la propuesta de Embajada Cultural impulsada por la Universidad de Chile, que ha convocado a figuras clave de la cultura nacional. Entre ellas se cuentan la poeta Elvira Hernández y el escritor Raúl Zurita (Premios Nacionales de Literatura), el sociólogo Manuel Antonio Garretón (Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2023) y la escritora Daniela Catrileo, quienes intervendrán en espacios de diálogo y presentarán novedades editoriales.

Para más información sobre las actividades de la Universidad de Chile en FILUNI 2025, visita el sitio web oficial de la casa de estudios. La programación completa del encuentro está disponible aquí.