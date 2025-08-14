Diputada Serrano (PC) y "nueva etapa" en campaña de Jara: "Tampoco puede ser tan pausada, hay que acelerarla"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, aseguró que la campaña de Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, está en una “nueva etapa”. Al respecto, reconoció que ha sido difícil que todos los partidos detrás de la abanderada estén en sintonía.

Serrano explicó que: “A muchos les gustaría que las cosas anduvieran mucho más rápido de lo que andan, pero creo que la integración de distintos partidos ha significado que al menos se pueda tomar el espacio del diálogo, de quienes van a ser los interlocutores, quienes van a estar componiendo el programa y ayer lo dijo la candidata, estamos en la etapa donde no queremos entregar cualquier tipo de propuesta, esto a propósito de la cuña que se hizo de que esto no era nada el Chat GPT”.

“Claramente, con la ansiedad de la campaña y de lo que se espera, a uno le gustaría que las cosas anduvieran más rápido, pero es bien difícil el ejercicio de ponernos de acuerdo, sobre todo cuando estamos atravesando lo que tiene que ver con la negociación de las listas a llegar y entregar un programa de gobierno”, agregó.

En los últimos días se ha apuntado a un “estancamiento” de la candidatura de Jara y la parlamentaria dijo no creer en eso. “Es parte de un ejercicio necesario para entender que la unidad también se expresa con estos bemoles y tiene que ver con la discusión que hoy día deben dar los partidos y las distintas personas que se están integrando el comando, que no son solamente partidos, sino que personas independientes, el alcalde de Puente Alto que se integró hace poco. Creemos que hay un ejercicio que es importante, que en eso tampoco me pierdo, creo que tampoco puede ser tan pausado, creo que hay que acelerarlo”, declaró.

En tanto, el Partido Comunista (PC) confirmó la candidatura de Gustavo Gatica por el Distrito 8, luego de que el Frente Amplio (FA) descartara la negociación. “Gustavo tuvo conversaciones con distintos partidos para ver la posibilidad de él estar en parte de esta lista cuando teníamos una configuración de una lista única”, explicó.

“El FA ya entregó sus razones, entiendo que son bien fundadas, que tiene que ver también con revestir la candidatura de una diputada que va a reelección y también con las proyecciones propias que tienen de otros candidatos, mientras que en nuestro caso siempre consideramos que el aporte que puede hacer Gustavo dentro del Parlamento, y sobre todo con las señales que se están dando dentro, con una baja discusión política, con lo que también tiene que ver con incluso prescindir de la labor parlamentaria, creemos que en estos momentos es importante refrescar el Congreso”, agregó.