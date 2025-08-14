Editorial Universitaria presenta libro que reflexiona sobre el rol de la enfermería comunitaria

La historia del poder transformador de la salud pública y la enfermería comunitaria son el eje central de esta nueva publicación de Editorial Universitaria. Así lo describen las primeras páginas de “El ejercicio de la enfermería comunitaria: un compromiso social, cultural y político”, que inicia con el prólogo a cargo de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet.

La obra, escrita por la académica y egresada de la Universidad de Chile, Olga Devia Lubet, refuerza esta convicción y destaca la importancia de la educación, la prevención y la intervención comunitaria como pilares fundamentales para la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas.

Según la autora, nacida en Quilpué en 1942, “la enfermería comunitaria es un campo que requiere no solo conocimientos técnicos, sino también una profunda empatía y comprensión de las realidades sociales y culturales de las comunidades”. Así, este libro repasa los principales hitos profesionales de su carrera profesional que transitó en Chile, la República Democrática Alemana, México y Mozambique.

Su vida en el exilio marcó profundamente la experiencia que asimiló como profesional en distintas instituciones públicas del mundo, ejerciendo labores de docente y guía para cientos de estudiantes, una de ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Así, su trayectoria profesional continuó en Chile en su regreso, colaborando en la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE).

—Usted comenta en su libro que la enfermería comunitaria jugó un papel vital en la dictadura…

El concepto de salud comunitaria es un concepto amplio. En la formación de las enfermeras en algún momento se separó como enfermera de salud pública y enfermeras clínicas, desde hace ya bastante tiempo esta dicotomía se resolvió haciendo la formación de la enfermería integral.

Dentro de eso está el factor de la salud pública y de la clínica integral. Hoy en día el nuevo paradigma es el acceso universal a la salud. La enfermería, por la versatilidad de la profesión, siempre va a estar presente en cualquier contexto político social, en cualquier época y en cualquier país. Y la dictadura es una época y es un espacio de tiempo que nos tocó vivir.

Por lo tanto, siempre los estados de excepción, ya sean pandemia como la que tuvimos recientemente, ya sea el estallido social o, como ha sido en nuestros países, en los estados de guerra y de convulsión social, siempre son factores de riesgo para la salud de las comunidades.

La dictadura chilena fue, por su naturaleza, un factor que afectó directamente en la salud de las comunidades, las que se vieron afectadas en cada uno de los territorios. No había familia que estuviera afectada por los hechos represivos y por lo tanto el sistema de salud también se vio alterado.

—Narra diversas experiencias en que fue una formadora de profesionales que se dedicaban a la salud y dice: “Es importante educar, conocer y respetar”…

Llegué a ser docente estando en México; la misma universidad me proporcionó cursos, conocimientos para hacer esa tarea y viví la universidad; estaba en un sector, como yo lo describo, de gente de escasos recursos.

Por ende, la universidad llegó a los sectores pobres, se instaló en el corazón de los sectores pobres. Para uno poder ejercer la docencia, era muy importante conocer cómo se manejaba culturalmente. Entonces, la primera etapa era difícil porque había que adentrarse en la cultura del pueblo mexicano.

—Indica que instalar la enfermería comunitaria es una obligación moral. ¿Por qué?

Yo creo que si tú tienes la oportunidad como la tienen las chicas de llegar a estudiar enfermería, eso es un regalo que tiene la persona. Además, si se desempeñan en los lugares de trabajo, y no hacen de su vida profesional el lucro, son gente muy valiosa.

La gente de los consultorios trabaja a veces en condiciones muy difíciles. Entonces, sacan una tarea. La enfermería ahora en su conjunto sí recoge todo este esfuerzo que ha hecho, que hace la familia, que hace el Estado, que hacen los propios establecimientos; entonces tenemos una obligación moral.

—Usted señala que una intervención de enfermería es una herramienta para revertir injusticias. ¿Por qué?

A través de mis análisis, como lo digo en el libro, el derecho a la salud es un derecho. No es una dádiva. Por lo tanto, si uno lo aplica en el ejercicio de la enfermería, estás cumpliendo con esa sentencia.

—¿Por qué decidió escribir en un libro su experiencia?

Eran tres realidades que yo quería mencionar y, como dentro de la mirada que hice, pensando en que tenía que ser el legado y no una biografía de la persona, puse el foco en lo que realmente pudiera ser un aporte para el futuro.

Mirando las experiencias de enfermería actuales, especialmente en Colombia, en Brasil, en Cuba, que también hay mucho de la enfermería comunitaria, me di cuenta de que en Chile estamos atrasados con respecto a la instalación de la salud comunitaria para el nuevo paradigma.

Es un tema que está en plena discusión. Yo sé que hay muchas posiciones, sobre todo cuando planteo esto de instalar también la enfermería avanzada.

Ese es un tema muy polémico en otros mundos profesionales. Entonces, para poder lograr eso, ya no se trataba de un artículo; tenía que ser algo mucho más.

—¿Qué significa para usted que la Editorial Universitaria haya confiado en este proyecto y hoy sea una realidad?

Yo estudié en la sede de Valparaíso de la Universidad de Chile. Mi título está otorgado por la Universidad de Chile. Entonces, yo no concibo de otra manera poder dejar mi testimonio que no fuera en la Universidad de Chile. No me lo imaginaba de otra manera.

Estoy muy agradecida porque la hayan acogido, lo analizaron en forma interna con sus analistas, lo validaron, lo cual fue para mí de mucha satisfacción, y ahora gracias a esto estamos haciendo su lanzamiento en la Facultad de Medicina con el apoyo de las colegas de la de las carreras de enfermería de la USACH y de la Universidad de Chile para su presentación.

—¿Qué les diría a esas nuevas generaciones?

Precisamente –el libro– va dedicado a las nuevas generaciones, a las chicas que están, como digo yo, construyendo su identidad como profesionales, que muchas veces es difícil, porque yo lo viví como nueva generación. Yo tenía algunas ideas; pensaba que podía ser el estudiar alguna carrera de la salud.

Que la gente que ya ha ingresado a estudiar enfermería tenga a lo mejor un estímulo, un horizonte, lo que sea, porque yo siento que si la gente toma su profesión, la desarrolla con compromiso, con gusto. Esa es la única forma que podamos hacer los cambios y avanzar, sobre todo con los nuevos desafíos que existen hoy.

Para formar, para que tengamos gente, es importante trabajar con los niños, trabajar un buen desarrollo con los niños; también hay que trabajar un buen desarrollo con los profesionales que se están formando o los que están recién iniciando sus carreras.