El remo concreta su dominio en Asunción y el Team Chile rompe marcas

El Team Chile mantiene su creciente rendimiento en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, tras alcanzar las 13 medallas de oro y superar por una presea la marca lograda en Cali 2021.

Como en todo el megaevento, el remo brilló en la bahía de la capital guaraní y cerró su dominante participación con ocho medallas de oro, tres de plata y una de bronce, logrando 12 preseas en 13 finales disputadas. El cuádruple femenino y el ocho con timonel mixto aportaron los últimos triunfos en las palas, mientras que el cuádruple masculino se quedó con el tercer lugar.

En la restante definición del día, el novel remero Vicente de Jong —17 años recién cumplidos— fue cuarto en una definición donde enfrentó a bogadores de 21 y 22 años, pero sumó un oro en el ocho con timonel masculino y un bronce en el cuádruple, por lo que todos los remeros fueron medallistas.

En cuanto a marcas, Rodrigo Paz, Pedro Labatut, Camila Cofré y Emilia Liewald solo sumaron victorias en Paraguay: cada uno se colgó cuatro oros.

“Cuando de 13 posibilidades consigues 12, quedas contento, orgulloso. Estoy contento de poder aportar al país lo que el país esperaba. Yo estaba convencido de que los botes caminaban, que había calidad de gente, que se han entregado al cien por cien y que han creído en un proyecto. Al final es eso”, resumió Julen Erauzkin, headcoach del remo nacional.

En tanto, en el Velódromo del Comité Olímpico paraguayo, Javiera Garrido ganó su segunda medalla en el certamen. La exclavadista, oro en la persecución del martes, fue tercera en el Ómnium y ahora perseguirá metales en la Madison y en la ruta.

Finalmente, el relevo masculino de natación (4×200 libres) integrado por Eduardo Cisternas, Elías Ardiles, Mariano Lazzerini y Edhy Vargas consiguió la quinta presea de la disciplina en el certamen juvenil.

MEDALLAS DEL DÍA

ORO – Amanda Araneda, Antonia Pichott, Antonia Liewald y Felipa Rosas (Remo) / W4X.

ORO – Camila Cofré, Emilia Liewald, Antonia Liewald, Emily Serandour, Rodrigo Paz, Pedro Labatut, Bastián López, Benjamín Menjiba y Josefa Ceballos (Remo) / 8Mix+.

BRONCE – Vicente de Jong, Benito Rosas, Ignacio Wilson y Martín Arcos (Remo) / M4X.

BRONCE – Javiera Garrido (Ciclismo) / Ómnium.

BRONCE – Elías Ardiles, Eduardo Cisternas, Mariano Lazzerini y Edhy Vargas (Natación) / Relevo 4x200m Libres.