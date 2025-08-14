Ley Tommy Rey avanza en el Congreso: Comisión de Cultura aprueba iniciativa y la envía a Sala

Este miércoles 13 de agosto, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara aprobó la denominada Ley Tommy Rey, enviándola a Sala para su discusión y eventual votación.

El proyecto, presentado por la diputada Marta González (IND-PPD) junto a la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD), obtuvo ocho votos a favor y cuatro en contra.

La propuesta busca equiparar el tratamiento que hoy reciben los artistas en televisión y radios —donde se pagan los denominados derechos conexos— con el ámbito digital, donde actualmente no se reconoce dicha remuneración.

En ese contexto, la parlamentaria valoró este avance legislativo señalando que “esta es una gran noticia y una señal concreta hacia el mundo de la cultura, y una medida de justicia para los intérpretes y ejecutantes de nuestro país. Este proyecto es una respuesta a una demanda que lleva mucho tiempo y que hoy, con este paso, comenzamos a saldar”.

Asimismo, la diputada de la Región de O’Higgins enfatizó que: “Esperamos que la discusión en la Sala cuente con un respaldo transversal, entendiendo que se trata de una medida de justicia y de sentido común. Los derechos conexos ya se pagan en medios tradicionales y es coherente que también se reconozcan en las plataformas digitales, que son hoy el principal medio de consumo de música”.

Finalmente, González subrayó que “este es un compromiso con la cultura, con las y los trabajadores de la música y con un principio básico: quien genera valor debe recibir una remuneración justa por su trabajo”.

Por su parte, el presidente de la SCD y vocalista de Sinergia, Rodrigo Osorio, valoró lo conquistado con esta iniciativa a través de su cuenta de X. “Estoy muy emocionado, la ley ‘Tommy Rey’ de derechos de intérpretes en plataformas digitales ha dado un nuevo paso. Se aprobaron las indicaciones a favor de los artistas. Ahora nos vamos a sala ¡Viva la música! ¡Vivan los intérpretes de Chile y el Mundo!”, sentenció el artista, conocido popularmente como Don Rorro.